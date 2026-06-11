Videos muestran lluvias fuertes y encharcamientos en CDMX y Edomex
La Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 10 de junio de 2026 en las 16 alcaldías, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.
Las autoridades alertaron sobre posibles afectaciones por las precipitaciones, por lo que pidieron a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Además, integrantes de la CNTE que mantienen movilizaciones en distintos puntos de la capital se resguardaron con paraguas y lonas ante la intensa lluvia.
Lluvias fuertes provocan encharcamientos en CDMX y Edomex
Usuarios en redes sociales reportan una fuerte tormenta en municipios del norte del Estado de México y en distintas zonas de la capital.
Uno de los puntos afectados fue la zona de Fuentes del Valle, en Tultitlán, donde la intensidad de la lluvia redujo la visibilidad para los automovilistas.
También se reportaron severos encharcamientos en vialidades cercanas al fraccionamiento Real del Bosque, donde el agua acumulada generó complicaciones para la circulación vehicular.
En Cuautitlán Izcalli, usuarios difundieron imágenes de un brote de agua en la avenida Primero de Mayo, derivado de la saturación del sistema de drenaje por las lluvias.
Bomberos atienden encharcamientos en Tlalpan
El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que atendió un reporte relacionado con acumulación de agua.
El encharcamiento ocurrió en la calle Tekal, colonia Jardines del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, donde personal de emergencia realizó trabajos para desalojar agua pluvial en aproximadamente 40 metros lineales.
Recomendaciones ante la Alerta Amarilla por lluvias
Las autoridades recomiendan:
- Manejar con precaución y encender las luces del vehículo
- Evitar cruzar calles inundadas
- No resguardarse bajo árboles o estructuras inestables
- Mantener limpias coladeras cercanas a viviendas
- Permanecer atentos a los avisos oficiales
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que las lluvias podrían continuar durante la noche, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.
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