Videos muestran lluvias fuertes y encharcamientos en CDMX y Edomex

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Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 10 de junio de 2026 en las 16 alcaldías, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Las autoridades alertaron sobre posibles afectaciones por las precipitaciones, por lo que pidieron a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Además, integrantes de la CNTE que mantienen movilizaciones en distintos puntos de la capital se resguardaron con paraguas y lonas ante la intensa lluvia.

⚠️ Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 10/06/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/soohwz3Mt1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 10, 2026

Lluvias fuertes provocan encharcamientos en CDMX y Edomex

Usuarios en redes sociales reportan una fuerte tormenta en municipios del norte del Estado de México y en distintas zonas de la capital.

Uno de los puntos afectados fue la zona de Fuentes del Valle, en Tultitlán, donde la intensidad de la lluvia redujo la visibilidad para los automovilistas.

#Reportando ⛈️🔴 | ¡𝗙𝘂𝗲𝗿𝘁𝗲 𝘁𝗼𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗮𝘇𝗼𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗻𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝗱𝗼𝗺𝗲́𝘅 𝘆 𝗹𝗮 𝗖𝗗𝗠𝗫!



⚠️⛈️ La persistencia de lluvia fuerte acompañada de rachas de viento está generando nula visibilidad para los automovilistas a la altura de Fuentes del Valle, en… pic.twitter.com/YGlTvLFasN — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 10, 2026

También se reportaron severos encharcamientos en vialidades cercanas al fraccionamiento Real del Bosque, donde el agua acumulada generó complicaciones para la circulación vehicular.

#Reportando ⛈️🔴 | Severos encharcamientos en vialidades por tormenta en la zona.



⚠️🌊 Así se observa el acceso principal al fraccionamiento 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗕𝗼𝘀𝗾𝘂𝗲, en el municipio de Tultitlán, donde se reportan importantes acumulados de agua en las vialidades que generan… pic.twitter.com/JbHjDwgNWM — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 10, 2026

En Cuautitlán Izcalli, usuarios difundieron imágenes de un brote de agua en la avenida Primero de Mayo, derivado de la saturación del sistema de drenaje por las lluvias.

Jun 10, 2026 | 5:15 pm | Cuautitlán Izcalli | La repentina tormenta de esta tarde nos dejó escenas del drenaje sobre saturado, como esta en la Av Primero de Mayo, Ensueños. Un nuevo géiser ¿todos bien? #Izcalli #Tormenta #Luvia #Inundado

📹 Vervel Barber Shop pic.twitter.com/JKTIkumEvM — Izcalli Comunica (@izcallicom) June 10, 2026

Bomberos atienden encharcamientos en Tlalpan

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que atendió un reporte relacionado con acumulación de agua.

El encharcamiento ocurrió en la calle Tekal, colonia Jardines del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, donde personal de emergencia realizó trabajos para desalojar agua pluvial en aproximadamente 40 metros lineales.

Atendemos un Encharcamiento en calle Tekal, colonia Jardínes del Ajusco, en @TlalpanAl, informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 40 metros lineales.#ServicioConcluido.

@JefeVulcanoCova. pic.twitter.com/dLbZgMLaLH — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 10, 2026

Recomendaciones ante la Alerta Amarilla por lluvias

Las autoridades recomiendan:

Manejar con precaución y encender las luces del vehículo

Evitar cruzar calles inundadas

No resguardarse bajo árboles o estructuras inestables

Mantener limpias coladeras cercanas a viviendas

Permanecer atentos a los avisos oficiales

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que las lluvias podrían continuar durante la noche, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.

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