Carta del abogado del “Mayo” Zambada revive señalamientos sobre vínculos políticos

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La defensa de Ismael El “Mayo” Zambada solicitó que el narcotraficante cumpla una eventual condena en condiciones especiales de reclusión y no sea enviado a una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. De acuerdo con el jurista y consultor mexicano Samuel González Ruiz, la petición forma parte de la etapa de sentencia, luego de que el líder criminal se declarara culpable y reconociera los delitos que se le imputaban.

Durante una entrevista para Uno TV, González Ruiz explicó que la audiencia actual no corresponde al momento en que El “Mayo” Zambada aceptó su responsabilidad penal, sino a la fase en la que el juez determinará la pena que deberá cumplir por los delitos reconocidos.

Carta de “El Mayo” Zambada abre nuevas interrogantes

Durante la entrevista se abordó el contenido de la carta presentada por la defensa, en la que, de acuerdo con el análisis el “Mayo” Zambada hace referencia a su papel como intermediario entre actores políticos, sin mencionar nombres de manera directa.

El especialista explicó que el documento sugiere la existencia de vínculos con autoridades políticas durante varias décadas y consideró que ese contenido podría formar parte de la información entregada dentro del acuerdo alcanzado con las autoridades estadounidenses.

González Ruiz añadió que el contenido de esa documentación podría ser relevante para futuras investigaciones sobre la relación entre organizaciones criminales y actores políticos, aunque será necesario conocer el alcance de la información presentada durante el proceso judicial.

Defensa de El “Mayo” Zambada pide condiciones especiales de reclusión

El especialista señaló que el juez Brian Cogan será el encargado de definir la sentencia correspondiente. Explicó que el abogado del “Mayo” Zambada, Frank Pérez, presentó la carta acompañada por varios documentos y testimonios de personas cercanas al acusado, quienes solicitaron clemencia al momento de imponer la condena.

Según González Ruiz, la estrategia de la defensa también contempla que el narcotraficante no sea enviado a una prisión de máxima seguridad, como ocurre con Joaquín el “Chapo” Guzmán, sino a un centro penitenciario con condiciones menos estrictas, tomando en cuenta su edad y estado de salud.

El jurista recordó que El “Mayo” Zambada, de 76 o 77 años, enfrentaba 16 acusaciones penales en distintos distritos judiciales de Estados Unidos, por lo que consideró que enfrentar todos esos procesos habría implicado un largo desgaste legal y económico.

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