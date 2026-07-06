Tras pintas a su camioneta, Cuauhtémoc Blanco denuncia hostigamiento y violencia

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Manifestantes pintaron con aerosol camioneta del diputado. Foto: Cuartoscuro

El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, se pronunció este lunes sobre la confrontación que vivió un día antes con manifestantes que pintaron su camioneta cuando se dirigía al Estadio Ciudad de México para asistir al partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra.

En un posicionamiento público, el legislador aseguró que, aunque intentó dialogar con quienes mantenían un bloqueo sobre Periférico Sur, la protesta derivó en un ambiente de hostigamiento y violencia que, afirmó, puso en riesgo a su esposa, sus hijos y otros familiares que viajaban con él.

Comparto la siguiente información para conocimiento de la ciudadanía. pic.twitter.com/pPhPwdAD2e — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) July 6, 2026

Cuauhtémoc Blanco asegura que buscó proteger a su familia

En la carta, Blanco reiteró que respeta el derecho a la libre manifestación, pero sostuvo que la protesta dejó de ser pacífica.

Aseguró que la camioneta en la que viajaban fue rodeada, bloqueada y golpeada, y señaló que una persona golpeó el teléfono celular de su esposa mientras ella documentaba los hechos.

⚽🚐💥 MANIFESTANTES VANDALIZAN CAMIONETA DE CUAUHTÉMOC BLANCO EN PERIFÉRICO SUR



Integrantes de la Asamblea Antimundialista atacaron la camioneta del exfutbolista y exgobernador cuando se dirigía al partido de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca sobre Periférico Sur. pic.twitter.com/p5CI3nhb0m — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) July 6, 2026

“Mi única prioridad fue proteger a mi familia y salir del lugar de forma segura”, expresó el diputado, quien también afirmó que “en ningún momento agredí a persona alguna“.

Además, consideró que la protesta “nunca puede ser pretexto para intimidar, acosar o ejercer violencia”, especialmente cuando involucra a mujeres y menores de edad.

Así ocurrió la confrontación en Periférico Sur

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo, cuando Cuauhtémoc Blanco circulaba por Periférico Sur rumbo al Estadio Ciudad de México y fue detenido por un bloqueo de integrantes de la Asamblea Antimundialista.

El diputado afirma que descendió de su vehículo para intentar dialogar con los manifestantes; sin embargo, entre reclamos y gritos, algunos asistentes lo acusaron por el asesinato del activista Samir Flores y de intentar avanzar con la camioneta.

Antes de retirarse para buscar una ruta alterna, los manifestantes realizaron pintas con aerosol sobre la unidad.

En su mensaje, Blanco lamentó que un evento deportivo terminara con actos de intimidación y reiteró su compromiso con el respeto, el diálogo y la legalidad.

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