Activan Alerta Amarilla por lluvias en toda la CDMX; ya llueve en varias alcaldías
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 5 de agosto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
La dependencia informó que la alerta permanecerá vigente de 16:40 a 23:00 horas, debido a las condiciones meteorológicas previstas para toda la capital.
¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla?
La alerta aplica para las siguientes demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Las autoridades prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.
¿Dónde ya está lloviendo en la CDMX?
De acuerdo con los reportes más recientes de la SGIRPC, se registran:
Lluvias moderadas a fuertes en:
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
Lluvias débiles y chubascos en:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
Además, previamente se reportó actividad eléctrica en Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa, aunque en la actualización más reciente ya no se observaban descargas eléctricas.
¿Cuáles son los riesgos por las lluvias?
Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían provocar:
- Encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas
- Caída de ramas, árboles y lonas
- Reducción de la visibilidad al conducir
Ante este panorama, recomendó retirar basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles con corrientes de agua, suspender actividades al aire libre y utilizar paraguas o impermeable si es necesario salir.
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