Activan Alerta Amarilla por lluvias en toda la CDMX; ya llueve en varias alcaldías

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Se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 5 de agosto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

La dependencia informó que la alerta permanecerá vigente de 16:40 a 23:00 horas, debido a las condiciones meteorológicas previstas para toda la capital.

⚠️🌧️🍃 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 05/08/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/IZWlLAMGle — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 5, 2026

¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla?

La alerta aplica para las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Las autoridades prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

¿Dónde ya está lloviendo en la CDMX?

De acuerdo con los reportes más recientes de la SGIRPC, se registran:

Lluvias moderadas a fuertes en:

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Venustiano Carranza

Lluvias débiles y chubascos en:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Además, previamente se reportó actividad eléctrica en Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa, aunque en la actualización más reciente ya no se observaban descargas eléctricas.

¿Cuáles son los riesgos por las lluvias?

Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían provocar:

Encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas

Caída de ramas, árboles y lonas

Reducción de la visibilidad al conducir

Ante este panorama, recomendó retirar basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles con corrientes de agua, suspender actividades al aire libre y utilizar paraguas o impermeable si es necesario salir.

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