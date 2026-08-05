Activan Alerta Amarilla por lluvias en toda la CDMX; ya llueve en varias alcaldías

| 17:47 | José Pablo Espíndola | Uno TV
La CDMX activó Alerta Amarilla por lluvias fuertes en las 16 alcaldías; consulta dónde ya se registran precipitaciones.
Se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 5 de agosto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

La dependencia informó que la alerta permanecerá vigente de 16:40 a 23:00 horas, debido a las condiciones meteorológicas previstas para toda la capital.

¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla?

La alerta aplica para las siguientes demarcaciones:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Las autoridades prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

¿Dónde ya está lloviendo en la CDMX?

De acuerdo con los reportes más recientes de la SGIRPC, se registran:

Lluvias moderadas a fuertes en:

  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza

Lluvias débiles y chubascos en:

  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Cuauhtémoc
  • Miguel Hidalgo
  • Tlalpan

Además, previamente se reportó actividad eléctrica en Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa, aunque en la actualización más reciente ya no se observaban descargas eléctricas.

¿Cuáles son los riesgos por las lluvias?

Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían provocar:

  • Encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas
  • Caída de ramas, árboles y lonas
  • Reducción de la visibilidad al conducir

Ante este panorama, recomendó retirar basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles con corrientes de agua, suspender actividades al aire libre y utilizar paraguas o impermeable si es necesario salir.

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