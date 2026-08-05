Autos con engomado amarillo y placas 5 o 6 deben verificar en CDMX antes del 31 de agosto para evitar multa

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Checa qué autos deben verificar. Foto: Sedema CDMX

La verificación vehicular es un trámite obligatorio para los automovilistas de la Ciudad de México y algunos conductores tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para cumplir con este proceso.

El programa aplica a los vehículos automotores de combustión interna matriculados en la capital, conforme al calendario establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema). El programa correspondiente al segundo semestre de 2026 fue publicado el 1 de julio.

Verificación vehicular: ¿qué autos tienen hasta agosto?

Durante agosto, corresponde realizar la verificación vehicular a los automóviles que tienen engomado amarillo y cuyas placas terminan en 5 o 6.

Por ello, los propietarios de estas unidades deben realizar el trámite dentro del periodo establecido para evitar una verificación extemporánea y las sanciones correspondientes.

El calendario de verificación se organiza de acuerdo con el color del engomado y el último número de la placa. El objetivo del programa es controlar las emisiones contaminantes de los vehículos que circulan en la capital.

¿Cuánto cuesta la verificación en CDMX?

Para 2026, el costo de la verificación vehicular es de aproximadamente 765 pesos, considerando 5.625 veces el valor de la UMA, más el IVA correspondiente.

El trámite debe realizarse mediante una cita en los centros de verificación autorizados por la Sedema.

¿De cuánto es la multa por no verificar?

La sanción por realizar la verificación vehicular fuera del periodo correspondiente puede comenzar en 2 mil 346.20 pesos, equivalente a 20 veces la UMA vigente.

Después de pagar esta multa, el propietario tiene un plazo para realizar el trámite y obtener una constancia de verificación aprobatoria.

CDMX contempla algunos casos de prórroga

En la Ciudad de México existen supuestos específicos en los que los automovilistas pueden acceder a tiempo adicional para verificar sin pagar la multa extemporánea.

Entre ellos se encuentran:

Cuando el vehículo fue rechazado durante los últimos siete días del periodo que le correspondía

Cuando la unidad estuvo involucrada en algún incidente que justifique solicitar una ampliación del plazo

Las autoridades recomiendan revisar cada caso de manera particular para conocer si se cumplen los requisitos establecidos.

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