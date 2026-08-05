Expo Pan 2026: fechas, sede, costo y cómo entrar gratis en CDMX

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En CDMX, se realiza la Expo Pan 2026. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), del 19 al 22 de agosto, se llevará a cabo la Expo Pan 2026 en las instalaciones del World Trade Center y el Pepsi Center, donde se reunirán especialistas de la industria de la panadería, pastelería y repostería.

¿Qué habrá en la Expo Pan 2026?

Durante el evento se ofrecerán talleres, concursos y cursos impartidos por reconocidos chefs nacionales e internacionales. Entre ellos destaca Aquiles Chávez, quien compartirá herramientas y técnicas el 21 de agosto como parte de las actividades programadas.

Los cursos tienen costo, por lo que las personas interesadas deberán apartar su lugar con anticipación. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Pastelería Mimética Individual, con Sergi Vela, pastelero y chocolatero, con un costo de 4 mil 640 pesos.

El mundo de las masas laminadas, impartido por Adrián Ruiz, profesor de la EPGB de Barcelona, con un costo de 4 mil 640 pesos.

El facilismo panadero, con el chef Aquiles Chávez, cuyo costo es de 5 mil 220 pesos.

Viennoiserie Creativa, impartido por Antonio Bachour, uno de los referentes de la pastelería contemporánea. Este curso ofrece una inmersión en el universo del croissant y la viennoiserie creativa, con un costo de 6 mil 380 pesos.

Todos los cursos tienen una duración de seis horas

De acuerdo con la organización, “Expo Pan es la feria comercial líder en México para la industria de la panadería, pastelería, repostería y postres, con más de 40 años de experiencia siendo el punto de encuentro donde la tradición, la innovación y los negocios se conectan”.

¿Cuánto cuesta la entrada a la Expo Pan 2026?

Quienes deseen asistir podrán ingresar de manera gratuita si realizan su prerregistro en línea antes del 9 de agosto.

A partir del 10 de agosto, el acceso tendrá un costo de 200 pesos, con el que se podrá ingresar durante los cuatro días que dura el evento.

Si te interesa el mundo de la panadería, la pastelería o la repostería, esta puede ser una oportunidad para conocer las últimas tendencias y participar en las actividades programadas.

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