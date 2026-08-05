CDMX activa alerta para detectar fraudes inmobiliarios y evitar despojos de viviendas

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Alerta en CDMX busca frenar el despojo de viviendas. Foto: Getty/Cuartoscuro

Con el objetivo de prevenir el despojo de viviendas y detectar posibles fraudes inmobiliarios, el Gobierno de la Ciudad de México presentó una nueva estrategia que incluye una alerta en el Registro Público de la Propiedad, la creación de una Unidad de Inteligencia Registral y asesoría jurídica gratuita para los ciudadanos.

La medida busca impedir que un inmueble cambie de propietario mediante documentos falsificados o trámites irregulares, fortaleciendo la vigilancia sobre las operaciones registrales.

¿Cómo funcionará la alerta contra fraudes inmobiliarios en la CDMX?

La consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas, explicó que el mecanismo se activará cuando se intente realizar cualquier trámite sobre un inmueble previamente identificado por el Gabinete contra el Despojo.

“Esta alerta se activa cada vez que hay cualquier trámite sobre algún inmueble que ha sido justamente registrado en esta mesa y que se identifica, primero, por el folio real relacionado. En este caso, puede haber potencialmente alguna situación fraudulenta y se coloca este folio en una potencial alerta para darle seguimiento y la atención que merece”, señaló.

Con esta herramienta, las autoridades podrán revisar movimientos como:

Compraventas de inmuebles

Cambios de propietario

Trámites registrales sospechosos

En caso de detectar alguna irregularidad, el Registro Público notificará al Gabinete contra el Despojo, integrado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno y el Poder Judicial, para coordinar las acciones correspondientes.

Crearán una Unidad de Inteligencia Registral

Como parte de la estrategia, el Gobierno capitalino anunció la creación de una Unidad de Inteligencia Registral, cuya función será analizar el historial de las propiedades para identificar posibles anomalías.

Entre sus principales tareas estarán:

Detectar documentación falsa

Revisar cambios irregulares de propietarios

Identificar operaciones relacionadas con posibles casos de despojo

“Cuya misión es proveer la información registral que permita tener una identificación profunda de los casos que se están atendiendo”, explicó Eréndira Cruzvillegas.

Habrá asesoría jurídica gratuita para propietarios

Otra de las acciones contempla la instalación de una red de 100 abogados y abogadas, quienes ofrecerán asesoría jurídica gratuita cada semana en el Zócalo de la Ciudad de México.

La atención estará dirigida a toda la población, con prioridad para:

Personas adultas mayores

Mujeres

Comunidades indígenas

“Tendremos una red muy importante de 100 profesionales del derecho que aquí, en el Zócalo capitalino, estarán dando asesoría gratuita, eficaz y pertinente, pero sobre todo con una atención prioritaria para grupos como las personas mayores, indígenas y mujeres”, indicó la consejera jurídica.

También revisarán documentos notariales de otros estados

La estrategia incluye además una cartilla con 10 recomendaciones para prevenir el despojo de inmuebles, así como cursos, talleres y campañas informativas para fortalecer la cultura de la protección patrimonial.

Finalmente, el Gobierno de la Ciudad de México propondrá reformas para que el Registro Público de la Propiedad revise con mayor rigor los documentos notariales expedidos fuera de la capital, verificando su autenticidad antes de autorizar cualquier movimiento relacionado con un inmueble.

Con estas acciones, la administración capitalina busca fortalecer la seguridad jurídica del patrimonio de los ciudadanos y reducir los casos de fraude inmobiliario y despojo de propiedades en la Ciudad de México.

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