Caen ocho personas relacionadas con el despojo de un inmueble en Azcapotzalco

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SSC detuvo a 8 personas por presunto despojo. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvo a ocho personas involucradas en el despojo de un inmueble ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. La dueña de la vivienda denunció que los sujetos irrumpieron de manera violenta en su casa e intentaron apoderarse del lugar.

Caen 8 por despojo de inmueble en Azcapotzalco

De acuerdo con el testimonio de la dueña del inmueble, un grupo de 8 personas, una mujer y siete hombres, irrumpieron de manera violenta en su casa, ubicada en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, y comenzaron a sacar sus pertenencias.

Una joven de 26 años observó a varias personas sacando bolsas, muebles y diversos objetos del domicilio para dejarlos sobre la vía pública. De inmediato alertó a las autoridades para que ayudarán a la señora.

Los elementos de la SSC-CDMX acudieron a la alcaldía Azcapotzalco y tras una rápida intervención detuvieron a una mujer y siete hombres. La mujer, de 52 años de edad, y los siete hombres, dos de 49 años, así como de 59, 30, 22 y dos de 19 años de edad, fueron remitidos al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Esta detención se suma a los casos recientes de despojo en la CDMX, incluyendo una red criminal que opera en varias colonias de la alcaldía Benito Juárez, como la colonia Del Valle.

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