Ley Seca por el Mundial: revelan colonias afectadas en Tlalpan

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Cinco colonias cercanas al estadio tendrán ley seca en Tlalpan. Foto: Getty Images

La alcaldía Tlalpan aplicará Ley Seca en cinco colonias durante diversas fechas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, como parte de las medidas implementadas para preservar el orden y la seguridad durante los encuentros que se celebrarán en la Ciudad de México (CDMX).

Según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, la suspensión de actividades relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas estará vigente desde las 00:00 hasta las 24:00 horas de los días 11, 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio de 2026.

La restricción aplicará en establecimientos ubicados en zonas cercanas al Estadio Ciudad de México, sede de partidos mundialistas.

Colonias de Tlalpan donde habrá Ley Seca

La medida aplicará en los establecimientos mercantiles ubicados en las siguientes colonias:

Villa Lázaro Cárdenas

San Lorenzo Huipulco

Isidro Fabela

Toriello Guerra

Vergel del Sur

En estas zonas quedará suspendida temporalmente la venta de bebidas alcohólicas durante las fechas señaladas por las autoridades capitalinas.

¿Dónde no se podrá vender alcohol durante la Ley Seca?

La suspensión de actividades alcanzará a establecimientos que comercializan o permiten el consumo de bebidas alcohólicas, entre ellos:

Vinaterías

Tiendas de abarrotes

Supermercados con licencia para venta de vinos y licores

Tiendas de autoservicio

Tiendas departamentales

Establecimientos similares dedicados a la venta de alcohol

También aplicará para negocios catalogados como de impacto vecinal, entre ellos:

Hoteles y establecimientos de hospedaje

Clubes

Cantinas

Pulquerías

Cervecerías

Peñas

Cabarets

Centros nocturnos

Discotecas

Salones de fiestas

Salones de baile

Salas de cine

Cualquier establecimiento donde se expendan o consuman bebidas alcohólicas

Asimismo, las autoridades ordenaron la prohibición del consumo y venta de bebidas alcohólicas en instalaciones temporales colocadas con motivo de:

Ferias

Festividades populares

Romerías

Kermeses

Tianguis

Mercados

Festejos tradicionales

Eventos instalados en la vía pública

La restricción también incluye cualquier otro espacio donde se desarrollen actividades similares relacionadas con la venta o consumo de alcohol.

¿Quiénes quedan exentos de la Ley Seca?

El acuerdo establece excepciones para algunos establecimientos mercantiles.

Quedan exentos de la aplicación de la Ley Seca los establecimientos de impacto zonal y vecinal que expendan alimentos preparados y que cuenten con autorización para vender bebidas alcohólicas al copeo.

Sin embargo, únicamente podrán hacerlo dentro del horario permitido por la licencia o permiso correspondiente.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir la Ley Seca?

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan las disposiciones establecidas durante las fechas restringidas podrán ser sancionados conforme a distintas normativas vigentes en la CDMX.

Las sanciones podrán aplicarse con base en:

Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México

Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

Reglamento de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

Demás disposiciones jurídicas aplicables

Las medidas pueden incluir multas, suspensión de actividades, clausuras y otras sanciones administrativas determinadas por la autoridad competente.

Con esta disposición, la alcaldía Tlalpan busca regular la venta de bebidas alcohólicas durante las jornadas mundialistas que tendrán lugar en la capital del país y en las inmediaciones del estadio sede.

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