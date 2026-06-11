Aficionado extranjero sufre infarto previo al inicio del Mundial 2026

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Estadio Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

Un aficionado extranjero sufrió un infarto la mañana de este jueves 11 de junio en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, antes de la inauguración de la Copa Mundial 2026.

Aficionado extranjero sufre infarto; servicios de emergencia lo atienden

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, de nacionalidad alemana y de aproximadamente 80 años, ingresaba por la Puerta 1 del Estadio Ciudad de México cuando se desvaneció tras sufrir un infarto.

Servicios de emergencia acudieron al sitio para brindar atención médica al aficionado. Tras realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), lograron estabilizarlo en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Instituto Nacional de Cancerología (INCan). Afortunadamente, su estado fue controlado antes del traslado.

La movilización de cuerpos de emergencia ocurrió mientras miles de aficionados comenzaban a ingresar al inmueble para el partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el estado de salud del aficionado ni sobre las circunstancias que derivaron en la emergencia médica. Se prevé que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el caso.

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