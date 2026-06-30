Lluvias vuelven a complicar a la CDMX; 11 alcaldías están bajo alerta
La Ciudad de México enfrenta otra tarde de lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene la Alerta Amarilla en 11 alcaldías.
Las precipitaciones se presentan mientras la onda tropical número 13 avanza sobre el país y, tras las lluvias registradas durante la mañana de este 29 de junio, las autoridades prevén acumulados de entre 15 y 29 milímetros durante la tarde, con condiciones que complican la movilidad y generan riesgos en distintos puntos de la capital.
¿Qué alcaldías de la CDMX están bajo alerta por lluvias?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que la Alerta Amarilla permanece vigente para las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Las autoridades advierten que las lluvias están acompañadas de:
- Descargas eléctricas
- Posible caída de granizo
- Rachas de viento de entre 30 y 45 km/h
- Encharcamientos en calles y avenidas
- Corrientes de agua en vialidades
- Reducción de la visibilidad para automovilistas
- Caída de ramas, árboles y lonas
¿Dónde llueve en la CDMX?
Reportes informan que las lluvias comienzan en las zonas altas de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Milpa Alta y Xochimilco.
Además, prevé que las precipitaciones persistan en Milpa Alta y Xochimilco y avancen hacia sectores de Tláhuac, Tlalpan, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa.
En la alcaldía Miguel Hidalgo también se reportan lluvias acompañadas de fuertes rachas de viento.
Recomendaciones por las lluvias en la CDMX
Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades recomiendan a la población:
- Retirar la basura de las coladeras para evitar taponamientos
- Cerrar puertas y ventanas durante la lluvia
- No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
- Utilizar paraguas o impermeable si es necesario salir
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales de Protección Civil
Las autoridades piden extremar precauciones, especialmente a automovilistas y peatones, debido a la posibilidad de encharcamientos, caída de ramas y reducción de la visibilidad durante la tarde y noche.
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