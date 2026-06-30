Lluvias vuelven a complicar a la CDMX; 11 alcaldías están bajo alerta

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Se esperan lluvias fuertes en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México enfrenta otra tarde de lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene la Alerta Amarilla en 11 alcaldías.

Las precipitaciones se presentan mientras la onda tropical número 13 avanza sobre el país y, tras las lluvias registradas durante la mañana de este 29 de junio, las autoridades prevén acumulados de entre 15 y 29 milímetros durante la tarde, con condiciones que complican la movilidad y generan riesgos en distintos puntos de la capital.

¿Qué alcaldías de la CDMX están bajo alerta por lluvias?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que la Alerta Amarilla permanece vigente para las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Las autoridades advierten que las lluvias están acompañadas de:

Descargas eléctricas

Posible caída de granizo

Rachas de viento de entre 30 y 45 km/h

Encharcamientos en calles y avenidas

Corrientes de agua en vialidades

Reducción de la visibilidad para automovilistas

Caída de ramas, árboles y lonas

¿Dónde llueve en la CDMX?

Reportes informan que las lluvias comienzan en las zonas altas de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Milpa Alta y Xochimilco.

#Reportando ⛈️ | ¡Lluvia FUERTE esta tarde al norte de la #CDMX! 🔴



⚠️🧊 En la zona norte de la capital, en los límites con el #EdoMéx, entre Atenco y Ecatepec se observa un núcleo de tormenta importante con potencial para la caída de granizo.



☔ La probabilidad de… pic.twitter.com/CXUpHJLqvs — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 29, 2026

Además, prevé que las precipitaciones persistan en Milpa Alta y Xochimilco y avancen hacia sectores de Tláhuac, Tlalpan, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa.

En la alcaldía Miguel Hidalgo también se reportan lluvias acompañadas de fuertes rachas de viento.

⛈️#𝗟𝗟𝗨𝗩𝗜𝗔 | 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗟𝗟𝗨𝗩𝗜𝗔 𝗖𝗢𝗡 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗧𝗘𝗦 𝗥𝗔𝗖𝗛𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗣𝗢𝗡𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗗𝗠𝗫, 𝗔𝗦𝗜 𝗦𝗘 𝗩𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔 𝗖𝗔𝗠𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗡 𝗠𝗜𝗛. pic.twitter.com/y4eMSCctlQ — Sismo Alerta Mexicana (@Sismoalertamex) June 29, 2026

Recomendaciones por las lluvias en la CDMX

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades recomiendan a la población:

Retirar la basura de las coladeras para evitar taponamientos

Cerrar puertas y ventanas durante la lluvia

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

con corrientes de agua Utilizar paraguas o impermeable si es necesario salir

si es necesario salir Mantenerse informado a través de los canales oficiales de Protección Civil

Las autoridades piden extremar precauciones, especialmente a automovilistas y peatones, debido a la posibilidad de encharcamientos, caída de ramas y reducción de la visibilidad durante la tarde y noche.