Capturan a presunto implicado en asesinato de colaboradores de Clara Brugada

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Sigue investigación. Foto: FGJCDMX

Las autoridades detuvieron a Jovany “N”, señalado como presunto integrante de la célula delictiva relacionada con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. La captura se realizó en el municipio de Yautepec, Morelos, como parte de una investigación coordinada entre autoridades federales y capitalinas.

El doble homicidio ocurrió en mayo de 2025 y causó conmoción por tratarse de un ataque armado contra dos servidores públicos en una de las principales avenidas de la Ciudad de México. Desde entonces, distintas instituciones mantuvieron labores de inteligencia para localizar a los presuntos responsables.

Detienen a presunto implicado en homicidio de colaboradores de Clara Brugada

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la detención fue resultado del intercambio de información, análisis de diversas líneas de investigación y trabajos de seguimiento, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Las autoridades ubicaron a Jovany “N” en el municipio de Yautepec, Morelos, donde se desplegó un operativo para cumplimentar su captura.

Durante la revisión realizada conforme a los protocolos, los agentes le aseguraron un arma de fuego corta, una báscula gramera y una bolsa con dosis de droga. Posteriormente, el detenido fue informado de sus derechos y quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con los objetos asegurados.

Continúan las investigaciones por el doble homicidio

Las instituciones participantes señalaron que mantienen la coordinación entre autoridades federales y locales para identificar y detener a todas las personas involucradas en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer por completo el caso y evitar que el crimen quede impune.

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