Scooters y bicicletas eléctricas deberán portar placas en CDMX desde el 1 de julio

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Scooters y bicimotos deberán portar placas para circular en CDMX. Foto:Getty Images

Los scooters eléctricos en Ciudad de México (CDMX), las bicicletas eléctricas y otros Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) de mayor potencia deberán contar con placas, registro y Distintivo de Movilidad Eléctrica a partir del 1 de julio de 2026 para poder circular legalmente en la capital del país.

La medida forma parte de las reformas al Reglamento de Tránsito y al Reglamento de la Ley de Movilidad, con las que el Gobierno de la CDMX busca ordenar el crecimiento de la micromovilidad motorizada.

¿Qué vehículos deberán emplacarse en la CDMX?

La nueva regulación no aplica para todos los patines o bicicletas eléctricas.

Las autoridades capitalinas establecieron que el emplacamiento será obligatorio para las unidades que:

Cuenten con acelerador independiente

Tengan dos o más ruedas

Superen los 25 kilómetros por hora

Posean una potencia nominal de entre 250 watts y un kilowatt

En cambio, las bicicletas de pedaleo asistido y los patines de impulso manual, conocidos como “patines del diablo”, quedan fuera de esta obligación.

🔴#CDMX| ¿Qué vehículos entran en la regulación? 🛵⚠️#Entérate: Si usas patín o scooter eléctrico en la capital, estas son las nuevas obligaciones y multas que te esperan a partir del 1° julio, ya que los conductores estarán obligados a tramitar un control vehicular inmediato… — Diario de México (@ddmexico) June 28, 2026

¿Qué son los VEMEPE?

Los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) serán clasificados en dos categorías:

Tipo A: unidades con peso menor a 35 kilogramos

unidades con peso menor a 35 kilogramos Tipo B: vehículos con un peso de entre 35 y 350 kilogramos

Las autoridades prevén que en el futuro estos vehículos también deban cumplir con otros requisitos, entre ellos:

Tarjeta de circulación

Licencia para conducir

Seguro obligatorio

Uso de casco

Luces encendidas

Respeto a las reglas generales de tránsito

¿Cuándo deberán regularizarse los scooters y bicis eléctricas?

Las unidades nuevas que sean adquiridas a partir del 1 de julio de 2026 deberán salir del punto de venta con el trámite de emplacamiento correspondiente.

Para los vehículos que ya están en circulación, las autoridades contemplan un periodo de regularización que irá del 1 de julio al 20 de noviembre de 2026.

¿Dónde no podrán circular los scooters eléctricos?

Las nuevas disposiciones también establecen restricciones de circulación para los vehículos eléctricos personales.

Estos vehículos no podrán transitar por:

Banquetas

Zonas peatonales

Ciclovías, cuando se trate de unidades motorizadas reguladas

Carriles confinados de transporte público

Con estas medidas, el Gobierno capitalino busca establecer reglas claras para el uso de los scooters eléctricos y bicicletas eléctricas en CDMX, así como mejorar la seguridad vial y el orden en la movilidad de la ciudad.

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