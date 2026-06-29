Despliegan fuerte dispositivo de seguridad en la autopista México-Cuernavaca

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Hay operativo de seguridad en caseta de Tlalpan y manifestantes. Foto: Cuartoscuro

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un dispositivo de seguridad en la caseta de Tlalpan este 29 de junio, mientras que, Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó presencia de manifestantes en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca, aunque sin afectaciones al tránsito.

Quienes transiten este lunes 29 de junio por la autopista México-Cuernavaca deberán extremar precauciones, luego de que autoridades capitalinas implementaran un operativo de seguridad en la Plaza de Cobro Tlalpan, ante el arribo de un grupo de normalistas a la CDMX.

⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️#AutMéxicoCuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Continúa presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 29, 2026

Desde temprana hora, elementos de la SSC fueron desplegados en la zona para resguardar el acceso a la capital y dar seguimiento a la movilización, sin que hasta el momento se reporten bloqueos a la circulación.

Por su parte, Capufe informó que hay presencia de manifestantes en ambos sentidos de la caseta, por lo que pidió a los automovilistas conducir con precaución y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades.

¿Qué ocurre en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca?

El dispositivo de seguridad fue instalado como medida preventiva ante la llegada de normalistas a la CDMX.

La presencia policial busca mantener el orden y evitar afectaciones mayores a la circulación en uno de los principales accesos carreteros hacia la capital del país.

Hasta el momento:

Hay presencia de manifestantes en ambos sentidos

No existen cierres totales a la circulación

La vialidad permanece abierta

Se mantiene vigilancia permanente por parte de la SSC

Capufe pide manejar con precaución

A través de sus canales oficiales, Capufe confirmó que la Plaza de Cobro Tlalpan registra presencia de manifestantes, aunque aclaró que el tránsito continúa fluyendo en ambos sentidos.

No obstante, la dependencia recomendó a los automovilistas disminuir la velocidad al aproximarse a la caseta, respetar las indicaciones del personal operativo y considerar posibles retrasos si la concentración de personas aumenta durante las próximas horas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la movilización para responder ante cualquier cambio en las condiciones de la autopista.

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