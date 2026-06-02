Comerciantes del Centro Histórico advierten posibles cierres y protestas

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Comerciantes del Centro piden respuesta a Clara Brugada. FOTO: Cuartoscuro

Los empresarios y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México advirtieron que podrían impulsar movilizaciones y protestas en los próximos días ante las afectaciones que han provocado los bloqueos y manifestaciones en la zona. A través de una carta dirigida a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señalaron que la falta de comunicación y soluciones ha generado preocupación entre miles de negocios.

La llamada Mesa de Empresarios del Centro Histórico aseguró que existe un creciente descontento entre comerciantes, trabajadores y ciudadanos, quienes consideran que las afectaciones a la movilidad y la actividad económica se han prolongado sin una respuesta efectiva de las autoridades.

En la misiva, los empresarios recordaron que la semana pasada sostuvieron una reunión con la mandataria capitalina para abordar la situación derivada de las manifestaciones que afectan distintos puntos de la ciudad.

Según explicaron, durante ese encuentro se les informó que habría comunicación permanente y que las afectaciones de gran magnitud concluirían este lunes. Sin embargo, afirmaron que ese compromiso no se cumplió y que no recibieron información sobre la continuidad de los bloqueos.

Los comerciantes señalaron que la situación impacta directamente a miles de negocios que generan empleos y pagan impuestos, además de sostener cadenas completas de actividad económica en el corazón de la capital.

Empresarios reportan desesperación por afectaciones económicas

La organización destacó que muchos establecimientos aún enfrentan las consecuencias económicas que dejó la pandemia y que las interrupciones en la movilidad complican aún más su recuperación.

En el documento, los empresarios aseguraron que cada vez es más frecuente escuchar cuestionamientos sobre qué acciones deben emprender para ser escuchados por las autoridades.

Por ello, advirtieron que entre comerciantes, trabajadores y ciudadanos comienzan a surgir llamados para realizar movilizaciones y manifestaciones en los próximos días con el objetivo de defender su derecho al trabajo y exigir atención a sus demandas.

Piden intervención de Clara Brugada

Pese al descontento, la Mesa de Empresarios afirmó que sigue apostando por el diálogo y la construcción de acuerdos.

Los firmantes solicitaron a Clara Brugada fortalecer de manera inmediata los canales de comunicación y buscar soluciones que permitan reducir las afectaciones en el Centro Histórico, con el fin de evitar que el conflicto escale a nuevas protestas o acciones como el cierre de vialidades estratégicas, entre ellas el Eje Central.

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