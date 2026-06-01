Maestros de la CNTE instalan nuevo plantón, ahora sobre 20 de Noviembre, tras no llegar al Zócalo

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Luego de una jornada de manifestación y sin lograr llegar al Zócalo de la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un nuevo plantón, ahora sobre la Avenida 20 de Noviembre.

A través de X, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que se mantenía cerrada la circulación de 20 de Noviembre partir de Lucas Alamán.

16:15 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de Av. 20 de Noviembre a partir de Lucas Alamán, @AlcCuauhtemocMx, por presencia de manifestantes sobre Av. 20 de Noviembre. #AlternativaVial Eje Central Lázaro Cárdenas. pic.twitter.com/Z8lkOY9uLs — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 1, 2026

Plantones de la CNTE en el Centro de la CDMX

Los integrantes de la Coordinadora comenzaron con la instalación de un segundo plantón en inmediaciones del Zócalo capitalino, a días de que se inaugure el Mundial 2026 en nuestro país. Ahora, sobre 20 de Noviembre, avenida en donde intentaron derribar las vallas con las que autoridades impidieron que arribaran a la plancha del Zócalo.

El segundo plantón se suma al que ya habían colocado en inmediaciones de la avenida 5 de Mayo y Eje Central Lázaro Cárdenas, en exigencia a la solución de sus demandas, entre las que destacan la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de la reforma educativa impulsada en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Autoridades llaman a la CNTE al diálogo

En medio de la tensión con la CNTE, autoridades llamaron a mantener el diálogo. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, llamó a los integrantes de la CNTE a “privilegiar la mesa de construcción de acuerdos”.

Después, la secretaria federal condenó los hechos violentos durante la marcha, asegurando que se trataba de “la participación de provocadores -que no son maestros- en una movilización legítima del magisterio”.

Finalmente, de manera conjunta, autoridades de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) reiteraron la mesa de diálogo.

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