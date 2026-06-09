Madres buscadoras llevarán su exigencia de justicia al Mundial

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Familias de desaparecidos. Foto: AFP

Las madres buscadoras y colectivos de familiares de personas desaparecidas anunciaron nuevas acciones de protesta y visibilización rumbo al arranque del Mundial en la Ciudad de México.

Las actividades incluyen una velada y movilizaciones en las inmediaciones del llamado Estadio Ciudad de México, donde buscan exigir justicia y mantener visible la crisis de desapariciones en el país.

Las organizaciones informaron que este miércoles realizarán una velada a las 19:00 horas. El recorrido partirá desde la estación Registro Federal del Tren Ligero hacia las inmediaciones del estadio sede del torneo internacional.

Además, para el jueves, día de la inauguración del Mundial, convocaron a una movilización que saldrá del Estadio Olímpico Universitario con destino al Estadio Ciudad de México.

Madres buscadoras preparan movilizaciones por desapariciones

De acuerdo con integrantes de los colectivos, las acciones forman parte de una jornada nacional para denunciar la situación de las personas desaparecidas en México y exigir atención de las autoridades.

Jacqueline Palmeros, integrante del colectivo “Una Luz en el Camino“, adelantó que continuarán las actividades de protesta y presencia pública en distintos puntos de la capital.

“Mañana y pasado mañana continúan las acciones”. Jaqueline Palmeros, colectivo “Una Luz en el Camino”

Las madres buscadoras han realizado protestas durante los últimos meses para exigir avances en las investigaciones y en las labores de localización de personas desaparecidas.

Colectivos de otros estados se sumarán a las protestas

Las organizaciones también informaron que colectivos provenientes de distintas entidades del país llegarán a la Ciudad de México para participar en las actividades programadas durante la inauguración del Mundial.

Según explicaron, los grupos arribarán por diferentes puntos de la capital y se integrarán a las movilizaciones convocadas para los próximos días.

“Hay que destacar que vienen otros colectivos de otros estados de la República y estarán llegando por diferentes puntos”, comentó Jacqueline Palmeros.

Agregó que las participantes podrían tomar distintas rutas para sumarse a las acciones de protesta y acompañamiento.

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