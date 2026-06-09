DOF publica decreto de suspensión de clases y home office en dependencias en CDMX por inauguración del Mundial

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Home office y suspensión de clases aplicará por Mundial en CDMX. Fotos: Cuartoscuro

El Gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que ordena la implementación de esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia y modalidades flexibles en dependencias de la Administración Pública Federal con sede en la Ciudad de México (CDMX), además de la suspensión de clases el 11 de junio de 2026, con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La medida busca contribuir a la movilidad urbana, garantizar la seguridad vial y mantener la continuidad de los servicios públicos durante los eventos relacionados con el torneo.

De acuerdo con el documento, las dependencias deberán adoptar mecanismos que permitan a los servidores públicos desempeñar sus funciones de manera remota mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, sin afectar la atención a la ciudadanía ni el cumplimiento de sus atribuciones.

¿Cómo aplicará el home office en dependencias federales?

El decreto establece que las instituciones de la Administración Pública Federal con oficinas en la capital del país deberán implementar esquemas de trabajo a distancia únicamente el 11 de junio de 2026, fecha en que se celebrará la inauguración del Mundial.

La disposición tiene como objetivo disminuir la carga vehicular y facilitar la movilidad en una jornada en la que se prevén operativos especiales, cierres viales y una alta concentración de personas en distintos puntos de la CDMX.

Sin embargo, la medida no aplicará para todas las áreas gubernamentales. El decreto contempla seis excepciones para garantizar la operación de servicios considerados indispensables.

Entre ellas se encuentran:

sectores de salud

atención médica

protección civil

seguridad nacional

seguridad pública

control migratorio

aduanas

servicios estratégicos de infraestructura crítica

telecomunicaciones

suministro de energía

movilidad

logística

Y todas aquellas actividades directamente relacionadas con la organización y operación de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

También quedan excluidos los programas sociales, trámites prioritarios y aquellas funciones que, por su naturaleza, requieran la presencia física del personal para garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Gobierno exhorta al sector privado a implementar trabajo a distancia

Además de las disposiciones dirigidas al sector público, el decreto incluye un llamado a empresas y empleadores privados.

El documento señala que, con el propósito de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial en la CDMX, se exhorta al sector privado y social a implementar el 11 de junio de 2026 esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas trabajadoras, en términos de los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo.

La recomendación busca disminuir la afluencia de vehículos y personas en las principales vialidades de la capital durante la jornada inaugural del torneo internacional.

Suspenderán clases en todos los niveles educativos en escuelas públicas y privadas con sede en la CDMX

El Artículo Tercero del decreto establece la suspensión de clases el 11 de junio de 2026 en todos los niveles. En las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, así como en las instituciones dedicadas a la formación de docentes de educación básica que forman parte del Sistema Educativo Nacional.

La medida también incluye a todas las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública con sede en la CDMX, tanto públicas como privadas.

De esta manera, la disposición alcanza a estudiantes de todos los niveles educativos, desde educación básica hasta superior, con el propósito de disminuir la movilidad urbana y facilitar las condiciones de seguridad y operación durante los eventos vinculados con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la capital del país.

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