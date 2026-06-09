Despliegan policías antimotines en el Estadio Ciudad de México previo a la inauguración del Mundial

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Estadio Ciudad de México, blindado; CNTE marcha hacia allá. Foto: Agustín Velasco

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) fueron desplegados este martes en los alrededores del Estadio Ciudad de México, ubicado en la colonia Santa Úrsula, como parte de un operativo preventivo implementado ante las movilizaciones previstas en la capital del país hoy, a sólo dos días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los uniformados permanecen en puntos estratégicos del recinto.

Elementos antimotines de la Policía Bancaria e Industrial resguardan el Estadio Ciudad de México ante las manifestaciones que se prevén para este día.



📹 Agustín Velasco pic.twitter.com/H8RuB8iZQo — Uno TV (@UnoNoticias) June 9, 2026

CNTE bloquea Calzada de Tlalpan y desquicia el tráfico; se dirige hacia el Estadio Ciudad de México

Mientras tanto, un contingente de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se dirige hacia el estadio como parte de su jornada de manifestaciones, previo a la inauguración del Mundial en dicho recinto.

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de elementos comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del inmueble que será escenario de actividades relacionadas con el arranque del torneo internacional. La presencia policial ocurre en medio de una jornada de protestas convocadas por distintas organizaciones sociales y sindicales en la CDMX.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean carriles de Calzada de Tlalpan con dirección al Estadio Ciudad de México, lo que provoca complicaciones para cientos de automovilistas que circulan por una de las principales arterias del sur de la capital. La movilización forma parte de las acciones de protesta que mantiene el magisterio para exigir atención a sus demandas laborales y sindicales.

Policías con equipo antidisturbios resguardan accesos al estadio

Los agentes desplegados forman parte de la Policía Bancaria e Industrial, corporación adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

Los uniformados portan equipo de protección y control de multitudes, entre ellos cascos, toletes y extintores, herramientas utilizadas en operativos preventivos y de contención.

La vigilancia se concentra principalmente en accesos, vialidades cercanas y puntos de reunión alrededor del recinto deportivo, considerado uno de los espacios clave para la celebración del Mundial 2026.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre incidentes o intentos de ingreso relacionados con las movilizaciones anunciadas para este día.

PBI coloca bloques de concreto para impedir avance de la CNTE hacia el Estadio Ciudad de México

Los maestros permanecieron reunidos durante varios minutos mientras aguardaban la llegada de otros contingentes procedentes de distintos puntos de la capital y del país. Una vez completada la concentración, los participantes iniciaron la marcha hacia el Estadio Ciudad de México.

Los elementos de la PBI intentan detener a los manifestantes de la CNTE, incluso con enormes bloques de concreto, para que no se acerquen al estadio.

A la altura del Hotel Real del sur ponen un dispositivo para instalar dovelas de concreto para evitar el acceso con vehículos al Estadio Ciudad de México. pic.twitter.com/4p1qVsx4ab — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 9, 2026

Operativo se mantiene a 48 horas de la inauguración

El reforzamiento de la seguridad forma parte de los preparativos que realizan autoridades locales y federales conforme se acerca la ceremonia inaugural del torneo.

La zona de Santa Úrsula se encuentra bajo monitoreo permanente debido a la relevancia internacional del evento y al flujo de visitantes, trabajadores y medios de comunicación que comenzarán a arribar durante los próximos días.

La estrategia contempla vigilancia preventiva en distintos puntos cercanos al estadio para responder ante cualquier eventualidad relacionada con protestas o concentraciones masivas.

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