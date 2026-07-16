Agresión a recepcionista de Santa Fe exhibe falta de capacitación de guardias de seguridad, acusa Consejo de Seguridad Privada

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Foto: Getty Images / Imagen ilustrativa

El Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) calificó como inadmisible la actuación del guardia de seguridad que no intervino durante la agresión contra una recepcionista del complejo Park Life Paradox Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México. El organismo aseguró que el caso evidencia una falta de capacitación y entrenamiento del elemento.

A través de un comunicado, el presidente Jurídico y de Relaciones Políticas del CNSP, Raúl Sapién Santos, afirmó que los protocolos de las empresas de seguridad privada establecen que los guardias deben proteger, en todo momento, la integridad de las personas.

“Los protocolos en empresas de seguridad reguladas, que capacitan debidamente a sus elementos son muy claros: debe salvaguardarse en todo momento la integridad y seguridad de las personas”, señaló.

Y agregó que, en este caso, el guardia debió priorizar la protección de la trabajadora sin recurrir necesariamente a una confrontación física y solicitar apoyo de las autoridades.

“Un guardia bien entrenado puede distender y mitigar un conflicto mediante presencia y comandos de voz, sin incurrir en confrontación física, la cual podría derivar un escalamiento de la violencia”, explicó.

Uno de cada cuatro servicios no actualiza sus protocolos

De acuerdo con el CNSP, en México existen alrededor de 6 mil 500 empresas de seguridad privada registradas. Sin embargo, datos del organismo indican que al menos el 25% no ha actualizado sus protocolos de actuación.

Ante ello, el Consejo mantiene una campaña entre sus afiliados para reforzar la capacitación de los elementos con enfoque en derechos humanos, perspectiva de género y protección de las personas.

El pronunciamiento surge luego de que el periodista Ciro Gómez Leyva difundiera un video captado por cámaras de seguridad del complejo Park Life Paradox Santa Fe, donde se observa a un huésped insultar y golpear a una recepcionista el 29 de junio, alrededor de las 19:40 horas.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita. Se recomienda discreción:



En las imágenes, el hombre reclama por la presunta falta de respuesta a un mensaje relacionado con un paquete, golpea el mostrador e insulta a la trabajadora. Después le arrebata el teléfono celular cuando ella intenta grabarlo y lo lanza al suelo.

Durante toda la agresión, un guardia de seguridad privada permanece en el lugar sin intervenir, mientras la violencia escala.

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