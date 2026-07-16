Integrantes de la CNTE marchan por calles del Centro de la CDMX

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CNTE regresa al Centro de la CDMX. Foto: Agustín Velasco

Alrededor de un centenar de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) en demanda del cumplimiento de diversos compromisos por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Nueva marcha de la CNTE en la CDMX

La movilización va de las oficinas de la SEP, en la calle Isabel la Católica número 165 del Centro Histórico de la CDMX, a la sede de esta misma Secretaría en la calle República de Brasil.

Los agremiados de las secciones 9, 11 y 60 denunciaron que las autoridades han incumplido con dos reuniones programadas desde la semana del 21 al 26 de junio con el secretario de Educación, Mario Delgado y con el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama.

¿Qué exigen los integrantes de la CNTE?

La CNTE, en la Ciudad de México, busca presionar para que cumplan con la basificación de interinos, homologación de prestaciones, pago de estímulo por grado académico, recontratación de reemplazados y el cumplimiento de que no habrá represión.

Los integrantes de la CNTE se encuentran actualmente en la calle de Donceles número 100, sede de la SEP.

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