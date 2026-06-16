Tren Lechería-AIFA rebasa el millón de pasajeros en un mes

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Tren Lechería-AIFA supera el millón de pasajeros. Foto: Uno TV

A poco más de un mes de haber iniciado operaciones, el Ramal Lechería-AIFA del Tren Felipe Ángeles ha transportado a más de un millón de pasajeros, consolidándose como una de las principales opciones de movilidad para conectar con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), destacó que este sistema ferroviario ha facilitado el traslado ágil y eficiente de miles de usuarios hacia la terminal aérea.

¿Cuánto tarda el recorrido del Tren Lechería-AIFA?

El ramal cuenta con una extensión de 22.94 kilómetros y permite realizar el trayecto sin transbordos desde la estación Buenavista hasta el AIFA en aproximadamente 50 minutos.

Además, opera con una velocidad comercial promedio de 65 kilómetros por hora, lo que lo convierte en una alternativa para reducir tiempos de traslado hacia el aeropuerto.

Así son los trenes que operan la ruta

El servicio funciona con 10 trenes de última generación, cada uno con una longitud de 100 metros y capacidad para transportar a 719 pasajeros.

Durante periodos de alta demanda, las unidades pueden acoplarse para movilizar hasta mil 400 usuarios por viaje.

Las unidades cuentan con espacios diseñados para el traslado de equipaje y accesibilidad universal para personas con discapacidad.

Tren Lechería-AIFA supera el millón de pasajeros. Foto: Uno TV

¿Cuáles son las estaciones del Tren Lechería-AIFA?

El ramal está integrado por seis estaciones y una terminal, distribuidas de la siguiente manera:

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Prados Sur

Cajiga

Xaltocan

Terminal AIFA

Las estaciones disponen de elevadores, accesos a nivel y guías podotáctiles, mientras que la terminal aérea cuenta también con escaleras eléctricas.

Tren Lechería-AIFA supera el millón de pasajeros. Foto: Uno TV

Conexiones con Metro, Metrobús y Mexibús

Uno de los principales beneficios del Tren Lechería-AIFA es su conectividad con otros sistemas de transporte público.

Desde Buenavista, los usuarios pueden ingresar utilizando la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México y enlazar con:

Línea B del Metro

Líneas 1, 3 y 4 del Metrobús

Sistema Ecobici

En el Estado de México, la ruta mantiene conexión con el Mexibús y con diversas rutas de transporte local mediante los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) ubicados en cada estación.

Sistema de seguridad y monitoreo

Para reforzar la seguridad de usuarios e instalaciones, el Tren Lechería-AIFA cuenta con:

294 cámaras de videovigilancia

448 bocinas para comunicación con pasajeros

para comunicación con pasajeros Un Sistema Europeo de Control de Tráfico, encargado de supervisar y garantizar la operación segura de los trenes.

Con más de un millón de pasajeros transportados en apenas mes y medio, este servicio ferroviario continúa posicionándose como una opción moderna y eficiente para mejorar la conectividad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

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