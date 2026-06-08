Reporte liga a tráfico de armas a empresas que vigilan terminales del AICM rumbo al Mundial

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Seguridad en el AICM a cargo de empresas ligadas a tráfico de armas. Cuartoscuro

Las empresas SERPROSEP y Armour King, encargadas de la vigilancia de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), han tenido entre sus socios y operadores a personas señaladas por la Fiscalía General de la República (FGR) dentro de una investigación por presunto tráfico de armas e hidrocarburos, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Según el informe publicado este 8 de junio de 2026, ambas compañías recibieron contratos de la Secretaría de Marina (Semar) por más de mil 194 millones de pesos para realizar tareas de vigilancia en distintas áreas del aeropuerto capitalino, que será uno de los principales puntos de llegada de visitantes durante la Copa Mundial de Futbol de 2026.

La investigación señala que las dos empresas tienen vínculos corporativos con Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “Yoryi”, y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, quienes aparecen mencionados en una causa penal que la FGR sigue contra una presunta red dedicada al tráfico de armas y huachicol.

🔴 #ÚLTIMAHORA: Dos empresas, en las que han participado como socios y operadores personas señaladas por la FGR como integrantes de una red de tráfico de armas, serán las responsables de la vigilancia y la seguridad de las Terminales 1 y 2 del @AICM_mx durante el Mundial. 🧵 pic.twitter.com/jgvyim0gnp — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) June 8, 2026

Contratos para seguridad en terminales del AICM

De acuerdo con la documentación revisada por MCCI, la SEMAR otorgó en junio de 2025 un contrato a SERPROSEP por cerca de 317.3 millones de pesos para prestar servicios de seguridad y vigilancia en los puntos de inspección de personas y salas de espera del área internacional de la Terminal 1.

El contrato tiene vigencia hasta mayo de 2027.

Por separado, Armour King recibió tres contratos que suman más de 877.6 millones de pesos.

Los servicios contratados incluyen:

Vigilancia de zonas perimetrales

de zonas perimetrales Control de accesos

Puntos de inspección de personas

de personas Salas de espera del área nacional de la Terminal 1

Seguridad en áreas de la Terminal 2

En conjunto, los contratos suman más de mil 194 millones de pesos.

La investigación también señala que ambas compañías han recibido contratos para tareas de seguridad aeroportuaria desde 2023.

Los señalamientos de la FGR

MCCI refiere que la causa penal abierta por la FGR identifica a Jorge Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga como presuntos operadores de una red dedicada al tráfico de armas y combustibles.

Según el expediente citado por la organización, Alberts Ponce cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos.

La investigación indica que Alberts Ponce y Sainz de la Maza Zúñiga participaron en la administración de empresas de seguridad privada que, presuntamente, eran utilizadas para actividades relacionadas con el tráfico de armamento.

MCCI señala que Alberts Ponce figura como accionista de SERPROSEP desde septiembre de 2020 y como apoderado de Armour King desde diciembre de 2021. Por su parte, Sainz de la Maza Zúñiga aparece como accionista de SERPROSEP y como comisario de Armour King desde su constitución.

La organización aseguró que revisó las actas inscritas en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México y no encontró documentos que acrediten la salida de ambos de dichas compañías.

Empresas comparten funcionarios y domicilio

La investigación sostiene que SERPROSEP y Armour King comparten diversos integrantes en sus estructuras corporativas.

Entre ellos menciona a:

José Ángel Gómez Hernández

Óscar Humberto Bistrain Tenorio

Christian Pablo Varela Escobedo

Asimismo, ambas empresas reportaron como domicilio una propiedad ubicada en la calle Séneca 350, en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

Según MCCI, ese inmueble pertenece al hijo de Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett, y también habría sido utilizado por otras empresas vinculadas con Alberts Ponce y Sainz de la Maza Zúñiga.

Marina responde a cuestionamientos

Tras ser consultada por MCCI, la Secretaría de Marina indicó que, de ser procedente, dará vista a los órganos fiscalizadores sobre los señalamientos conocidos para que realicen las investigaciones correspondientes dentro de sus atribuciones.

La dependencia agregó que mientras no exista una determinación firme por parte de una autoridad jurisdiccional, no puede presumirse un riesgo respecto al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados.

AICM fija postura sobre las contrataciones

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que las contrataciones de las empresas de seguridad se realizaron mediante procedimientos ajustados al marco legal vigente.

En una postura pública, el AICM señaló que las compañías contratadas debieron acreditar ante las autoridades competentes los requisitos exigidos por la legislación aplicable para la prestación de sus servicios.

Ante versiones difundidas en medios sobre empresas de seguridad que operan en el #AICM, es importante precisar que las contrataciones fueron realizadas mediante procedimientos apegados al marco legal, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad específica.… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 8, 2026

Además, indicó que cualquier investigación o procedimiento relacionado con terceros corresponde exclusivamente a las autoridades responsables.

El aeropuerto añadió que la seguridad de usuarios, trabajadores y visitantes constituye una prioridad permanente y manifestó disposición para colaborar con las autoridades y proporcionar la información necesaria en caso de ser requerida.

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