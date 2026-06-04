¡Sal con tiempo! CDMX amanece con lluvia e inundaciones en varias alcaldías
Las lluvias en la Ciudad de México (CDMX), registradas durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves 4 de junio de 2026, provocaron encharcamientos, inundaciones y afectaciones a la circulación en distintos puntos de la capital.
Encharcamientos por lluvias en CDMX afectan vialidades
Uno de los puntos con mayores afectaciones se localiza en el cruce de la avenida Francisco del Paso y Troncoso y Sidar y Rovirosa, donde se reporta un encharcamiento con una extensión aproximada de 250 metros.
La acumulación de agua dificulta el tránsito vehicular en la zona, por lo que se recomienda a los conductores considerar rutas alternas y reducir la velocidad al circular por el lugar.
Inundación en Xochimilco tras lluvias de madrugada
Otro de los puntos afectados se encuentra en la calle Xochimilco, ubicada en la colonia Santa Cruz Xochitepec, dentro de la alcaldía Xochimilco.
En esta zona también se reportó un encharcamiento derivado de las lluvias registradas durante la madrugada. La presencia de agua sobre la carpeta asfáltica genera afectaciones para automovilistas y usuarios del transporte público que circulan por el lugar.
Lluvia afecta circulación de Circuito Interior
Se registra una acumulación de agua en los carriles de Circuito Interior, a la altura de la Av. Plutarco Elías Calles, afectando la circulación en ambos sentidos de la vialidad.
Eje 1 Norte registra severo encharcamiento cerca del AICM
La intensa lluvia también provocó un encharcamiento en Eje 1 Norte, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), dentro de la alcaldía Venustiano Carranza.
La acumulación de agua afecta la circulación vehicular en una de las vialidades más transitadas de la zona oriente de la capital. Conductores reportan avance lento debido a las condiciones de la vía.
¿Cómo opera el Metro CDMX?
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a las lluvias registradas en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementó marcha de seguridad en las Líneas 1, 2 y 3. Esta medida consiste en reducir la velocidad de los trenes para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar incidentes en las vías, por lo que se prevén tiempos de recorrido más largos de lo habitual. El organismo recomendó a los pasajeros tomar previsiones y anticipar sus traslados.
Las afectaciones provocadas por lluvias seguirán durante el día
Ante las afectaciones registradas por las lluvias, se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes de tránsito y considerar tiempos adicionales en sus traslados para evitar contratiempos.
Las lluvias continuarán generando monitoreo en distintas alcaldías de la Ciudad de México, especialmente en puntos donde históricamente se presentan encharcamientos durante la temporada.
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