¡Sal con tiempo! CDMX amanece con lluvia e inundaciones en varias alcaldías

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Varias vialidades de CDMX amanecen bajo el agua por lluvias. Foto: Cuartoscuro.

Las lluvias en la Ciudad de México (CDMX), registradas durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves 4 de junio de 2026, provocaron encharcamientos, inundaciones y afectaciones a la circulación en distintos puntos de la capital.

Encharcamientos por lluvias en CDMX afectan vialidades

Uno de los puntos con mayores afectaciones se localiza en el cruce de la avenida Francisco del Paso y Troncoso y Sidar y Rovirosa, donde se reporta un encharcamiento con una extensión aproximada de 250 metros.

La acumulación de agua dificulta el tránsito vehicular en la zona, por lo que se recomienda a los conductores considerar rutas alternas y reducir la velocidad al circular por el lugar.

En el cruce de la avenida Francisco Del Paso y Troncoso y Sidar y Rovirosa, se registró un encharcamiento de aproximadamente 250 metros de espejo. Personal operativo de @SGIRPC_CDMX remolcó un vehículo particular varado. Se supervisa que los niveles desciendan conforme a la… pic.twitter.com/sgQacoSCGz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 4, 2026

Inundación en Xochimilco tras lluvias de madrugada

Otro de los puntos afectados se encuentra en la calle Xochimilco, ubicada en la colonia Santa Cruz Xochitepec, dentro de la alcaldía Xochimilco.

En esta zona también se reportó un encharcamiento derivado de las lluvias registradas durante la madrugada. La presencia de agua sobre la carpeta asfáltica genera afectaciones para automovilistas y usuarios del transporte público que circulan por el lugar.

Lluvia afecta circulación de Circuito Interior

Se registra una acumulación de agua en los carriles de Circuito Interior, a la altura de la Av. Plutarco Elías Calles, afectando la circulación en ambos sentidos de la vialidad.

#PrecauciónVial por encharcamiento en Circuito Interior a la altura de Plutarco Elías Calles en ambos sentidos. @SEGIAGUA #Tlaloque2026 pic.twitter.com/Vnw1qk0wOu — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 4, 2026

Eje 1 Norte registra severo encharcamiento cerca del AICM

La intensa lluvia también provocó un encharcamiento en Eje 1 Norte, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), dentro de la alcaldía Venustiano Carranza.

La acumulación de agua afecta la circulación vehicular en una de las vialidades más transitadas de la zona oriente de la capital. Conductores reportan avance lento debido a las condiciones de la vía.

Personal de #TránsitoCDMX de la #SSC agiliza la circulación en el Eje 1 Norte Fuerza Área Mexicana entre Economía y Blvd. Puerto Aéreo por encharcamiento, alcaldía Venustiano Carranza, @SEGIAGUA. #AlternativaVial Av. Texcoco. pic.twitter.com/32Ga0IOMVb — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 4, 2026

¿Cómo opera el Metro CDMX?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a las lluvias registradas en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementó marcha de seguridad en las Líneas 1, 2 y 3. Esta medida consiste en reducir la velocidad de los trenes para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar incidentes en las vías, por lo que se prevén tiempos de recorrido más largos de lo habitual. El organismo recomendó a los pasajeros tomar previsiones y anticipar sus traslados.

Las afectaciones provocadas por lluvias seguirán durante el día

Ante las afectaciones registradas por las lluvias, se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes de tránsito y considerar tiempos adicionales en sus traslados para evitar contratiempos.

Las lluvias continuarán generando monitoreo en distintas alcaldías de la Ciudad de México, especialmente en puntos donde históricamente se presentan encharcamientos durante la temporada.

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