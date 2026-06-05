Colisión es evitada en el AICM; AFAC investiga incidente entre dos aviones que coincidieron en una pista

GENERANDO AUDIO...

AFAC investiga incidente entre dos aeronaves en el AICM. Foto: Cuartoscuro

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) inició una investigación administrativa tras un incidente de seguridad registrado la mañana de este jueves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde dos aeronaves coincidieron en una misma pista, lo que obligó a detener maniobras para evitar un posible accidente.

De acuerdo con el reporte de la Comandancia del aeropuerto, una aeronave ingresó a una pista por la que ya se desplazaba otro avión. Tras ello, se activaron los protocolos de seguridad operacional en la terminal aérea.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/aiOfW3ezl7 — AFAC (@AFAC_mx) June 5, 2026

AFAC investiga maniobra en pista del AICM

La autoridad aeronáutica informó que personal de la Comandancia del AICM recabó las declaraciones de las tripulaciones involucradas. Además, se solicitó a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) los reportes del personal de control aéreo que participó en el evento.

La investigación busca determinar las causas de la incursión en pista y establecer si existieron fallas operativas o incumplimientos a los procedimientos establecidos. Hasta el momento, la AFAC no ha informado sobre sanciones ni ha dado a conocer conclusiones preliminares.

Aeroméxico y Air Canada habrían estado involucrados

Aunque el comunicado oficial no identificó a las aerolíneas participantes, reportes señalan que uno de los vuelos involucrados sería el Aeroméxico 702, que contaba con autorización para despegar desde la pista 05 izquierda.

La maniobra fue suspendida cuando se detectó que una aeronave de Air Canada, correspondiente al vuelo 994, se desplazaba por el mismo tramo en sentido contrario. De este modo, la intervención oportuna permitió detener las operaciones antes de que ocurriera una colisión.

Activan protocolos de seguridad operacional

Tras el incidente, las autoridades aeroportuarias pusieron en marcha los procedimientos establecidos para este tipo de eventos.

La AFAC destacó que la investigación administrativa se encuentra en curso y será la encargada de esclarecer cómo ocurrió la coincidencia de ambas aeronaves en la misma zona de operación.

El organismo federal no reportó personas lesionadas ni daños materiales derivados de este incidente registrado en una de las terminales aéreas con mayor tráfico del país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.