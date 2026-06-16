Aire acondicionado en fachada: la razón por la que podrías ser sancionado

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Multas por instalar aire acondicionado. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Instalar un aire acondicionado que afecte la fachada de tu vivienda podría acarrear problemas y multas en la Ciudad de México (CDMX), según se establece en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.

¿Por qué instalar un aire acondicionado puede generar multas en la CDMX?

La prohibición se establece en el artículo 21 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, el cual destaca que no se podrán hacer modificaciones a la fachada de los condominios o, bien, que contravengan a lo ya establecido por la Asamblea General.

“Queda prohibido a los condóminos, poseedores y en general a toda persona y habitantes del condominio: Decorar, pintar o realizar obras que modifiquen la fachada o las paredes exteriores desentonando con el condominio o que contravengan lo establecido y aprobado por la Asamblea General”, establece el artículo 21

De esa manera, colocar un aire acondicionado cuya estructura afecte la fachada del condominio está prohibido por la ley y generará multas a quien así lo haga.

¿De cuánto es la multa por instalar un aire acondicionado?

Para los casos en los que se viole el artículo 21 de la ley, también se establecen multas que van desde 50 hasta los 200 UMAS.

“Por faltas que afecten el estado físico del inmueble sin que esto signifique poner en riesgo la seguridad de los demás condóminos; que impidan u obstaculicen el uso adecuado de las instalaciones y áreas comunes; o que afecten el funcionamiento del condominio, se aplicará multa por el equivalente de cincuenta a doscientos veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente”. Artículo 87

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