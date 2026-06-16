CNTE paraliza Paseo de la Reforma y complica la movilidad en CDMX
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa con sus protestas en la Ciudad de México (CDMX) y este martes 16 de junio bloquean el paso vehicular en Paseo de la Reforma, a la altura del cruce con Avenida Insurgentes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) a traves de su cuenta de X, @OVIALCDMX, pide a los automovilistas tomar como alternativas viales:
- Circuito Interior
- Av. Chapultepec
- Eje 1 Norte
- Eje Central
Maestros de la CNTE bloquean Paseo de la Reforma
Alrededor de las 10:00 horas, los maestros del CNTE se concentraron para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, así como mejoras salariales, laborales y presupuestales.
Las autoridades recomiendan estar al pendiente de las fuentes oficiales para conocer si ha mejorado la movilidad en la zona.
¿Qué pide la CNTE?
Entre las principales exigencias de la CNTE están:
- La derogación de laLey del ISSSTE de 2007, porque aseguran que afectó las pensiones y jubilaciones de los maestros. Buscan regresar a un sistema solidario y jubilarse por años de servicio.
- La eliminación de la reforma educativa impulsada en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
- Un aumento salarial del 100%, ya que consideran que el incremento del 9% anunciado por el Gobierno en realidad representa cerca de 4% directo al salario.
- Ladesaparición del sistema USICAMM, mecanismo de evaluación y promoción docente que califican como injusto
- Reinstalación de maestros cesados y apertura de una mesa de diálogo directa con la presidenta Claudia Sheinbaum
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