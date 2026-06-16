CNTE paraliza Paseo de la Reforma y complica la movilidad en CDMX

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Protestas de la CNTE en Reforma. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa con sus protestas en la Ciudad de México (CDMX) y este martes 16 de junio bloquean el paso vehicular en Paseo de la Reforma, a la altura del cruce con Avenida Insurgentes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) a traves de su cuenta de X, @OVIALCDMX, pide a los automovilistas tomar como alternativas viales:

Circuito Interior

Av. Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje Central

Maestros de la CNTE bloquean Paseo de la Reforma

Alrededor de las 10:00 horas, los maestros del CNTE se concentraron para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, así como mejoras salariales, laborales y presupuestales.

Las autoridades recomiendan estar al pendiente de las fuentes oficiales para conocer si ha mejorado la movilidad en la zona.

10:24 #PrecauciónVial | Manifestantes provenientes de Av. Paseo de la Reforma bloquean el cruce con Av. Insurgentes. #AlternativaVial Circuito Interior, Av. Chapultepec, Eje 1 Norte y Eje Central. pic.twitter.com/3KTEnZzwzk — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 16, 2026

¿Qué pide la CNTE?

Entre las principales exigencias de la CNTE están:

La derogación de la Ley del ISSSTE de 200 7, porque aseguran que afectó las pensiones y jubilaciones de los maestros. Buscan regresar a un sistema solidario y jubilarse por años de servicio.

7, porque aseguran que afectó las pensiones y jubilaciones de los maestros. Buscan regresar a un sistema solidario y jubilarse por años de servicio. La eliminación de la reforma educativa impulsada en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

impulsada en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Un aumento salarial del 100%, ya que consideran que el incremento del 9% anunciado por el Gobierno en realidad representa cerca de 4% directo al salario.

ya que consideran que el incremento del 9% anunciado por el Gobierno en realidad representa cerca de 4% directo al salario. La desaparición del sistema USICAMM , mecanismo de evaluación y promoción docente que califican como injusto

, mecanismo de evaluación y promoción docente que califican como injusto Reinstalación de maestros cesados y apertura de una mesa de diálogo directa con la presidenta Claudia Sheinbaum

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