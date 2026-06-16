“No vemos cómo recuperarnos”: empresario alerta por pérdidas millonarias tras plantón de la CNTE en el Centro Histórico

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Los comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México continúan enfrentando afectaciones económicas derivadas del plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en distintas calles del primer cuadro de la capital.

De acuerdo con Sergio Shubich Green, integrante de la mesa de empresarios del Centro Histórico, la llegada del Mundial no ha representado un beneficio para los negocios de la zona; por el contrario, la combinación de bloqueos, cierres viales y dificultades de acceso ha impactado negativamente en las ventas.

Persisten afectaciones pese a liberación de algunas calles

En entrevista para el noticiero “A las Nueve en Uno“, el representante empresarial señaló que las afectaciones comenzaron desde el pasado 25 de mayo, cuando se instalaron los campamentos magisteriales.

“Hasta este momento no nos ha beneficiado nada el Mundial, me atrevería a decir que, tristemente, al contrario”, afirmó.

Aunque algunas vialidades y accesos al Zócalo han sido liberados en los últimos días, los comerciantes aseguran que todavía existen calles ocupadas por integrantes de la CNTE, lo que mantiene alejados a clientes y visitantes.

Shubich explicó que las autoridades capitalinas han sostenido reuniones constantes con representantes del sector; sin embargo, aseguró que las acciones implementadas hasta ahora no han logrado reactivar la actividad comercial.

Comerciantes estiman pérdidas de hasta 40 millones de pesos diarios

El representante de los empresarios señaló que las pérdidas económicas son considerables y estimó que podrían alcanzar hasta 40 millones de pesos diarios.

Asimismo, recordó que durante los días en que el acceso al Centro Histórico estuvo restringido mediante vallas y filtros de seguridad, alrededor de 80 mil a 100 mil personas que laboran en la zona resultaron afectadas.

“Son afectaciones millonarias. Hay entre 80 mil y 100 mil personas que trabajan en el Centro Histórico y dependen de la actividad económica diaria”, comentó.

Comercio informal también impacta a negocios establecidos

Los comerciantes señalaron que, además de las afectaciones derivadas de las protestas, algunos puntos del Centro Histórico han registrado un incremento en el comercio informal.

De acuerdo con Shubich, esta situación representa una competencia adicional para los negocios formalmente establecidos que enfrentan una disminución en sus ingresos.

“Hay zonas donde no existe comercio informal, pero en otras sí hay mucha presencia y eso también afecta totalmente al comercio establecido”, expresó.

Sin apoyos económicos para los comerciantes

Pese a las reuniones sostenidas con autoridades capitalinas, los empresarios aseguran que hasta el momento no han recibido apoyos económicos para enfrentar las pérdidas generadas por las movilizaciones.

Explicó que continúan cubriendo gastos de renta, servicios, nómina y otras obligaciones fiscales sin que sus ingresos hayan regresado a los niveles habituales.

“Todo sigue igual: las rentas, los servicios y las obligaciones. Lo único que cambió es que ya no entra el mismo dinero“, señaló.

Empresarios consideran irreversibles las pérdidas

Los comerciantes afirman que, aunque el plantón pudiera levantarse en los próximos días, gran parte de las pérdidas ya no podrán recuperarse.

Según explicaron, muchos consumidores realizaron sus compras en otros puntos de la ciudad o cancelaron visitas al Centro Histórico debido a las complicaciones para ingresar a la zona.

“Lo perdido ya no tiene vuelta atrás. Lo único que puede pasar es que mejoren las ventas, pero recuperar lo que ya se perdió es imposible”, concluyó Shubich.

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