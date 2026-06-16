Explota vivienda en Iztapalapa; hay dos adultos mayores heridos

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Explosión en Iztapalapa dejó dos adultos mayores heridos. Foto: Bomberos CDMX

Dos adultos mayores resultaron lesionados la mañana de este martes tras una explosión registrada al interior de una vivienda ubicada en la colonia Santiago Acahualtepec, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX). El incidente, atribuido a una acumulación de gas LP, movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y equipos de emergencia que acudieron para atender a los afectados y evaluar los daños.

La explosión ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana y provocó afectaciones tanto en el inmueble como en estructuras cercanas. Las personas heridas fueron trasladadas por personal de la Secretaría de Salud para recibir atención médica.

Atendemos un reporte de una deflagración por acumulación de gas LP en un domicilio ubicado en la Colonia Santiago Acahualtepec, Alcaldía Iztapalapa. En el lugar resultó afectada parte de la cochera y un vehículo particular que almacenaban químicos flamables. #AlMomento, se… pic.twitter.com/q8uBYmZFcT — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 16, 2026

Video muestra la magnitud de la explosión

Un video difundido en redes sociales captó el momento posterior al estallido y evidenció la fuerza del impacto.

Las imágenes muestran que el zaguán de la vivienda fue desprendido y salió proyectado debido a la explosión. También se observan daños en automóviles estacionados en las inmediaciones, algunos de ellos con cristales rotos.

Vecinos reportaron afectaciones en ventanas y vidrios de inmuebles cercanos a consecuencia de la onda expansiva generada por la deflagración.

Explosión por acumulación de gas deja dos lesionados en Iztapalapa

De acuerdo con información difundida por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, la emergencia fue reportada en un domicilio particular de la colonia Santiago Acahualtepec.

Los cuerpos de emergencia informaron que dentro de la vivienda ocurrió una deflagración por acumulación de gas LP, situación que generó una onda expansiva que alcanzó distintas áreas del inmueble.

“Atendemos un reporte de una deflagración por acumulación de gas LP en un domicilio ubicado en la colonia Santiago Acahualtepec, alcaldía Iztapalapa“, señalaron los Bomberos capitalinos.

Tras el incidente, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención especializada.

Cochera y vehículo resultaron dañados tras el estallido

Las autoridades detallaron que parte de la cochera de la vivienda sufrió afectaciones derivadas de la explosión.

Además, un vehículo particular que se encontraba en el inmueble también presentó daños. De acuerdo con el reporte oficial, en la zona afectada se almacenaban productos químicos inflamables, situación que formó parte de las evaluaciones realizadas por los equipos de emergencia.

Bomberos y personal de Protección Civil realizaron inspecciones para descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las condiciones exactas en las que ocurrió el incidente y verificar que no existan riesgos adicionales en el inmueble afectado.

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