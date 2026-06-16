Bloquean Calzada de Tlalpan; trabajadores denuncian retiro de alimentos para pacientes psiquiátricos

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Manifestación en Calzada de Tlalpan. Foto: Raúl Gutiérrez

Trabajadores de hospitales psiquiátricos realizaron un bloqueo la mañana de este martes en el cruce de San Fernando y Calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX), para denunciar presuntas irregularidades que, aseguran, afectan directamente la atención de los pacientes.

Los manifestantes señalaron que recientemente se retiró el suministro de alimentos destinado a personas internadas en hospitales psiquiátricos, situación que calificaron como grave debido a las necesidades especiales de los pacientes que reciben atención en estas unidades médicas.

Acusan intento de reducir instalaciones del Hospital Juan N. Navarro

Durante la protesta, los trabajadores también denunciaron un presunto proyecto para retirar parte de las instalaciones del Hospital Infantil Psiquiátrico “Juan N. Navarro”, uno de los centros especializados más importantes del país en atención de salud mental para niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con los inconformes, el objetivo sería utilizar una parte del terreno para la construcción de una torre de especialidades, lo que, afirmaron, reduciría espacios destinados a la atención psiquiátrica.

Los manifestantes expresaron su preocupación por el posible impacto que esta medida tendría en la capacidad operativa del hospital y en los servicios que actualmente se ofrecen a la población.

Señalan a líder sindical

Los trabajadores responsabilizaron de estas acciones al doctor Marco Antonio Sánchez Sánchez, secretario general de la Sección 17, a quien acusaron de respaldar decisiones que afectan tanto a los pacientes como al personal de salud.

Durante el bloqueo exigieron una respuesta de las autoridades sanitarias y pidieron garantizar tanto el suministro de alimentos como la preservación de los espacios destinados a la atención psiquiátrica.

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