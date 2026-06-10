AICM, en alerta: se prepara ante posible irrupción de la CNTE

GENERANDO AUDIO...

Refuerzan seguridad en AICM ante posible manifestación de CNTE. Fotos: Eduardo Ruiz

Los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fueron blindados por personal de la Secretaría de Marina y de seguridad interna, ante la posibilidad de que profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realicen una protesta o bloqueo, una vez concluido su encuentro de las 10:00 de la mañana con la Secretaría de Gobernación para destrabar el conflicto.

Unotv.com recorrió el trayecto desde Circuito Interior hasta la puerta 7, en la avenida Capitán Carlos León, donde documentó una fuerte presencia, primero, de policía capitalina y de personal de la propia terminal aérea.

Camiones de transporte federal de pasajeros, autobuses de transporte público local y patrullas permanecen en las inmediaciones de las oficinas del AICM sobre Circuito.

Por seguridad, piden pase de abordar e identificación en AICM

En las puertas 1 a 7, que dan acceso a las áreas comunes de la Terminal 1, hay personal para verificar que quienes buscan ingresar porten pase de abordar e identificación oficial, a fin de evitar el acceso de personas ajenas.

Asimismo, llamó la atención la presencia de al menos cuatro grúas de gran tamaño entre las puertas 4 y 6, sin que se haya precisado si forman parte de un dispositivo vial o de los trabajos de remodelación en el Aeropuerto Benito Juárez de la CDMX.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.