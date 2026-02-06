Aviso: habrá menos agua en colonias de Cuauhtémoc y Benito Juárez

GENERANDO AUDIO...

Corte de agua en alcaldía Cuauhtémoc y Benito Juárez. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que se registrará una disminución en el suministro de agua potable en diversas colonias en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, debido a trabajos de infraestructura hidráulica.

¿Por qué habrá baja presión o falta de agua?

De acuerdo con la dependencia, personal técnico realizará la instalación de una válvula de 48 pulgadas en la cámara de control Condesa, lo que obligará a reducir temporalmente el servicio en algunas zonas.

Colonias afectadas por la disminución de agua

Alcaldía Cuauhtémoc

Roma Sur

Hipódromo

Buenos Aires

Hospital General

Centro Médico Siglo XXI

Hospital Infantil

Alcaldía Benito Juárez

Narvarte Oriente

Narvarte Poniente

Del Valle Norte

Piedad Narvarte

Atenor Salas

Vértiz Narvarte

Independencia

San Simón Ticumac

Niños Héroes

Álamos

Postal

Letrán Valle

¿Cuándo inician los trabajos?

Los trabajos comenzarán el viernes 6 de febrero a las 24:00 horas y el servicio de agua se restablecerá el sábado 7 de febrero a las 05:00 horas, una vez concluidas las labores, informó la SEGIAGUA.

En caso de requerir apoyo, los vecinos podrán solicitar pipas de agua de manera gratuita a través de la Línea H₂O, marcando 426. Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y mantenerse atenta a la información oficial.

