Aviso: habrá menos agua en colonias de Cuauhtémoc y Benito Juárez

| 09:32 | Redacción Estados | Uno TV
Corte de agua en alcaldía Cuauhtémoc y Benito Juárez. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que se registrará una disminución en el suministro de agua potable en diversas colonias en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, debido a trabajos de infraestructura hidráulica.

¿Por qué habrá baja presión o falta de agua?

De acuerdo con la dependencia, personal técnico realizará la instalación de una válvula de 48 pulgadas en la cámara de control Condesa, lo que obligará a reducir temporalmente el servicio en algunas zonas.

Colonias afectadas por la disminución de agua

Alcaldía Cuauhtémoc

  • Roma Sur
  • Hipódromo
  • Buenos Aires
  • Hospital General
  • Centro Médico Siglo XXI
  • Hospital Infantil

Alcaldía Benito Juárez

  • Narvarte Oriente
  • Narvarte Poniente
  • Del Valle Norte
  • Piedad Narvarte
  • Atenor Salas
  • Vértiz Narvarte
  • Independencia
  • San Simón Ticumac
  • Niños Héroes
  • Álamos
  • Postal
  • Letrán Valle

¿Cuándo inician los trabajos?

Los trabajos comenzarán el viernes 6 de febrero a las 24:00 horas y el servicio de agua se restablecerá el sábado 7 de febrero a las 05:00 horas, una vez concluidas las labores, informó la SEGIAGUA.

En caso de requerir apoyo, los vecinos podrán solicitar pipas de agua de manera gratuita a través de la Línea H₂O, marcando 426. Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y mantenerse atenta a la información oficial.

