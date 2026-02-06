Aviso: habrá menos agua en colonias de Cuauhtémoc y Benito Juárez
La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que se registrará una disminución en el suministro de agua potable en diversas colonias en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, debido a trabajos de infraestructura hidráulica.
¿Por qué habrá baja presión o falta de agua?
De acuerdo con la dependencia, personal técnico realizará la instalación de una válvula de 48 pulgadas en la cámara de control Condesa, lo que obligará a reducir temporalmente el servicio en algunas zonas.
Colonias afectadas por la disminución de agua
Alcaldía Cuauhtémoc
- Roma Sur
- Hipódromo
- Buenos Aires
- Hospital General
- Centro Médico Siglo XXI
- Hospital Infantil
Alcaldía Benito Juárez
- Narvarte Oriente
- Narvarte Poniente
- Del Valle Norte
- Piedad Narvarte
- Atenor Salas
- Vértiz Narvarte
- Independencia
- San Simón Ticumac
- Niños Héroes
- Álamos
- Postal
- Letrán Valle
¿Cuándo inician los trabajos?
Los trabajos comenzarán el viernes 6 de febrero a las 24:00 horas y el servicio de agua se restablecerá el sábado 7 de febrero a las 05:00 horas, una vez concluidas las labores, informó la SEGIAGUA.
En caso de requerir apoyo, los vecinos podrán solicitar pipas de agua de manera gratuita a través de la Línea H₂O, marcando 426. Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y mantenerse atenta a la información oficial.
