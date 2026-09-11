Alcoholímetro en fiestas patrias CDMX: multas, corralón y qué pasa con tu auto

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Alcoholímetro en la CDMX por las fiestas patrias. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que habrá alcoholímetro durante las fiestas patrias, este 15 y 16 de septiembre de 2026; te contamos si se aplican multas, si tu automóvil se lo llevan al corralón y si se tiene que pagar alguna sanción.

Habrá alcoholímetro en la CDMX durante las fiestas patrias

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó recientemente que como parte del dispositivo de seguridad para las Fiestas Patrias 2026, se implementará el programa especial “Conduce sin alcohol. Operativo Especial Fiestas Patrias”, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las personas en las 16 alcaldías de la capital.

Al respecto, las autoridades explicaron que se llevará a cabo del 11 al 20 de septiembre, las 24 horas del día, con el despliegue de 300 efectivos policiales, apoyados por 120 unidades y logística de seguridad, que permitirán identificar los puntos de revisión.

Además, indicaron que se instalarán puntos carreteros de seguridad en las entradas y salidas de la ciudad, con el objetivo de prevenir accidentes viales.

Los uniformados aumentarán su presencia en parques, plazas comerciales, explanadas de las demarcaciones, zonas de bares y restaurantes, eventos deportivos y conciertos musicales.

¿Hay multas y corralón?

En entrevista con Uno TV, el director general de Prevención del Delito de la SSC CDMX explicó que el alcoholímetro capitalino no aplica multas, únicamente contempla el arresto inconmutable y gastos operativos, no una infracción directa, como se ha difundido de forma incorrecta.

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, si una persona muestra indicios de alcohol, es remitido a un Centro de Sanciones, donde un juez cívico determina la sanción.

El arresto puede ir de 20 a 36 horas, dependiendo del criterio del juez y de la valoración médica realizada al conductor. Mientras que el automóvil del conductor se lleva a un depósito vehicular.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX, en su artículo 50, establece que está prohibido conducir:

Con más de 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre

O 0.4 miligramos por litro en aire espirado

Esto equivale a uno o dos tragos, aunque el efecto puede variar según la persona.

¿Cuánto se tiene que pagar por no pasar la prueba del acoholímetro?

A pesar de que no existe una multa, sí hay costos asociados al procedimiento. Al respecto, las autoridades de la CDMX indican lo siguiente:

Arrastre del vehículo por grúa: de mil a 2 mil pesos, dependiendo el peso del vehículo

Estancia en el depósito vehicular: por cada día se pagan 104 pesos

Por último, la SSC indicó que si tienen dudas por el alcoholímetro, pueden obtener más información o solicitudes de auxilio a través de sus cuentas de redes sociales oficiales: @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX y la Unidad de Contacto del Secretario.

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