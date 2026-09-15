Metro CDMX: sin servicio de Balbuena a Pantitlán en L1

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Metro tiene suspendido servicio de Balbuena a Pantitlán. Foto: Cuartoscuro

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) mantiene suspendido el servicio en cinco estaciones de la Línea 1, de Balbuena a Pantitlán, debido a la presencia de un objeto metálico en la zona de vías, informó el Sistema de Transporte Colectivo. La estación Gómez Farías permanece cerrada mientras personal realiza una revisión para restablecer la circulación.

Ante la afectación, los trenes operan de manera provisional entre Observatorio y Moctezuma, en ambos sentidos, mientras se atiende el tramo afectado.

#AvisoMetro: Debido a una revisión en la zona de vías de la Línea 1 por la presencia de un objeto metálico, se implementa servicio provisional de trenes de Observatorio a Moctezuma, en ambos sentidos. No se ofrece servicio de Balbuena a Pantitlán.



Se coordina el apoyo de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 15, 2026

¿Qué estaciones no tienen servicio en la Línea 1?

El servicio permanece suspendido entre Balbuena y Pantitlán, por lo que cinco estaciones se encuentran sin operación temporalmente.

La interrupción se debe a los trabajos de revisión en la zona de vías, donde fue detectado un objeto metálico. Personal del Metro realiza las labores necesarias para retirar el riesgo y recuperar la circulación completa.

¿Hay transporte alternativo?

Para apoyar a los usuarios afectados, se coordina el servicio de unidades de RTP en el tramo donde no hay circulación de trenes.

El Metro CDMX señaló que su personal trabaja para restablecer el servicio en toda la Línea 1. Mientras continúen las labores, se recomienda a los usuarios considerar tiempo adicional para sus traslados y utilizar las alternativas disponibles.

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