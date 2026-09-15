Anticipa tus traslados: estas son las protestas y actividades en CDMX este 15 de septiembre
Este miércoles 15 de septiembre se registrarán 14 protestas y actividades en la Ciudad de México (CDMX), principalmente relacionadas con el Grito de Independencia y las Fiestas Patrias.
De forma específica, habrá tres concentraciones; dos rodadas ciclistas; dos rodadas motociclistas y siete eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
A diferencia de otros días, habrá pocas protestas en la CDMX, toda vez que las principales actividades están relacionadas con el Grito de Independencia del 15 de septiembre.
Protestas y actividades en la CDMX este 15 de septiembre
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social
- Hora: 16:00
- Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Mitin “¡El IMSS se defiende, no más recortes!”, para denunciar un posible recorte de 50 por ciento al presupuesto destinado al pago del personal 08, es decir, eventuales; así como a los conceptos 010 de nivelación y 037 correspondiente al tiempo extraordinario del 1 de septiembre al 31 de diciembre; así como para exigir se mantengan los empleos, se respeten los derechos laborales, contratación de personal eventual y un alto a las horas extras para personal de base.
- Organizaciones en apoyo: Unión Nacional de Enfermería Mexicana
- Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo personal de salud y derechohabientes, además de que realicen una marcha hacia alguna institución de gobierno u otro punto de la Ciudad de México como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas.
- Aforo: 400
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez
- Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00
- Lugar: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc; Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; y Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45
Festejos patrios
Grito de Independencia
- Hora: 19:00 horas
- Lugar: Zócalo, frente a Palacio Nacional
- Actividades en las explanadas de las 16 alcaldías de CDMX (en horarios distintos)
- Programa: Ceremonia cívica y presentación artística
Rodadas motociclistas para hoy
Moto Club MTPK
- Hora: 22:00
- Lugar: Soriana Híper Consulado, Av. Río Consulado No. 2355, Col. Ampliación Simón Bolívar, Alc. Venustiano Carranza
- Destino: Por definir
- Motivo: Rodada mexicana “A lo old school!”
- Organizaciones en apoyo: Myler Racing, Extrem Bikers, La Tía Nikita, Bikers del Villar, Los Primos Kikimontana, El Team del Rossi, Aztroos Bikers, Equipo Rexx, Psicópatas Bikers, Adicto a las 2 Tiempos, Todas Mentimos, MCH del Stunt y ChuliBikers
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto de la rodada.
- Aforo: 120
Modo Exótico 1
- Hora: Durante el día
- Lugar: Gasolinera G500, Calz. Ermita Iztapalapa No. 205, Col. El Santuario, Alc. Iztapalapa
- Destino: Por definir
- Motivo: Rodada de convivencia
- Organizaciones en apoyo: Iztaparexx y Plátano Bike
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto de la rodada.
- Aforo: 60
Rodadas ciclistas
People For Bikes – Polanco
- Hora: 06:00
- Lugar: People For Bikes Polanco, Goldsmith No. 53, Col. Polanco III Sección
- Destino: La Venta, Carretera México-Toluca, Col. Lomas de Vista Hermosa, Alc. Cuajimalpa
- Aforo: 25
La Nave del Olvido
- Hora: 18:00
- Lugar: Bahía del Hormibus, Azcapotzalco No. 586, Col. Centro de Azcapotzalco
- Destino: Recorrido por las calles de la alcaldía
- Aforo: 25
Actividades artísticas para hoy
Wave to Earth K-Pop
- Hora: 20:15
- Lugar: Pepsi Center
- Aforo: 5,800
Actividades culturales
Festival del Terror (evento privado)
- Hora: 10:00
- Lugar: Six Flags México
- Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026
- Aforo: 15,000
39 Feria del Elote 2026
- Hora: 10:00
- Lugar: Auditorio Ejidal de San Miguel Topilejo
- Fecha: Del 12 al 16 de septiembre de 2026
- Aforo: 2,000
CCXVI Aniversario del Grito de Independencia 2026
- Hora: 19:00
- Lugar: Zócalo Capitalino
- Aforo: 140,000
- Programa: Ceremonia cívica a partir de las 23:00 horas, desde el balcón central del Palacio Nacional, la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, realizará su segundo “Grito de Independencia” y presentación artística de Grupo Intocable
Actividades deportivas
Diablos Rojos vs Correcaminos de Tamaulipas (LNBP) “Basquetbol Temporada 2026”
- Hora: 15:15
- Lugar: Gimnasio Olímpico “Juan de la Barrera”, Av. División del Norte No. 2333, Col. General Anaya
- Fecha: 15 y 16 de septiembre de 2026
- Aforo: 2,499
Eventos religiosos para hoy
Festividad en honor a la Virgen de la Soledad
- Hora: Durante el día
- Lugar: Plaza de la Soledad, Pueblo de San Juan Ixtayopan
- Fecha: 14 y 15 de septiembre de 2026
- Aforo: 3,500
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 15 de septiembre.
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