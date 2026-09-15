Anticipa tus traslados: estas son las protestas y actividades en CDMX este 15 de septiembre

| 07:14 | Bryan Rivera González | UnoTV
Fiestas patrias: estas son las actividades en CDMX este 15 de septiembre
Anticipa tus traslados. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 15 de septiembre se registrarán 14 protestas y actividades en la Ciudad de México (CDMX), principalmente relacionadas con el Grito de Independencia y las Fiestas Patrias.

De forma específica, habrá tres concentraciones; dos rodadas ciclistas; dos rodadas motociclistas y siete eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

A diferencia de otros días, habrá pocas protestas en la CDMX, toda vez que las principales actividades están relacionadas con el Grito de Independencia del 15 de septiembre.

Protestas y actividades en la CDMX este 15 de septiembre

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
  • Motivo: Mitin “¡El IMSS se defiende, no más recortes!”, para denunciar un posible recorte de 50 por ciento al presupuesto destinado al pago del personal 08, es decir, eventuales; así como a los conceptos 010 de nivelación y 037 correspondiente al tiempo extraordinario del 1 de septiembre al 31 de diciembre; así como para exigir se mantengan los empleos, se respeten los derechos laborales, contratación de personal eventual y un alto a las horas extras para personal de base.
  • Organizaciones en apoyo: Unión Nacional de Enfermería Mexicana
  • Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo personal de salud y derechohabientes, además de que realicen una marcha hacia alguna institución de gobierno u otro punto de la Ciudad de México como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas.
  • Aforo: 400

Movimiento de Regeneración Sindical

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez
  • Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.
  • Aforo: 30

Plataforma 4:20

  • Hora: 12:00
  • Lugar: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc; Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; y Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero
  • Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
  • Aforo: 45

Festejos patrios

Grito de Independencia

  • Hora: 19:00 horas
  • Lugar: Zócalo, frente a Palacio Nacional
  • Actividades en las explanadas de las 16 alcaldías de CDMX (en horarios distintos)
  • Programa: Ceremonia cívica y presentación artística

Rodadas motociclistas para hoy

Moto Club MTPK

  • Hora: 22:00
  • Lugar: Soriana Híper Consulado, Av. Río Consulado No. 2355, Col. Ampliación Simón Bolívar, Alc. Venustiano Carranza
  • Destino: Por definir
  • Motivo: Rodada mexicana “A lo old school!”
  • Organizaciones en apoyo: Myler Racing, Extrem Bikers, La Tía Nikita, Bikers del Villar, Los Primos Kikimontana, El Team del Rossi, Aztroos Bikers, Equipo Rexx, Psicópatas Bikers, Adicto a las 2 Tiempos, Todas Mentimos, MCH del Stunt y ChuliBikers
  • Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto de la rodada.
  • Aforo: 120

Modo Exótico 1

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Gasolinera G500, Calz. Ermita Iztapalapa No. 205, Col. El Santuario, Alc. Iztapalapa
  • Destino: Por definir
  • Motivo: Rodada de convivencia
  • Organizaciones en apoyo: Iztaparexx y Plátano Bike
  • Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el trayecto de la rodada.
  • Aforo: 60

Rodadas ciclistas

People For Bikes – Polanco

  • Hora: 06:00
  • Lugar: People For Bikes Polanco, Goldsmith No. 53, Col. Polanco III Sección
  • Destino: La Venta, Carretera México-Toluca, Col. Lomas de Vista Hermosa, Alc. Cuajimalpa
  • Aforo: 25

La Nave del Olvido

  • Hora: 18:00
  • Lugar: Bahía del Hormibus, Azcapotzalco No. 586, Col. Centro de Azcapotzalco
  • Destino: Recorrido por las calles de la alcaldía
  • Aforo: 25

Actividades artísticas para hoy

Wave to Earth K-Pop

  • Hora: 20:15
  • Lugar: Pepsi Center
  • Aforo: 5,800

Actividades culturales

Festival del Terror (evento privado)

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Six Flags México
  • Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026
  • Aforo: 15,000

39 Feria del Elote 2026

  • Hora: 10:00
  • Lugar: Auditorio Ejidal de San Miguel Topilejo
  • Fecha: Del 12 al 16 de septiembre de 2026
  • Aforo: 2,000

CCXVI Aniversario del Grito de Independencia 2026

  • Hora: 19:00
  • Lugar: Zócalo Capitalino
  • Aforo: 140,000
  • Programa: Ceremonia cívica a partir de las 23:00 horas, desde el balcón central del Palacio Nacional, la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, realizará su segundo “Grito de Independencia” y presentación artística de Grupo Intocable

Actividades deportivas

Diablos Rojos vs Correcaminos de Tamaulipas (LNBP) “Basquetbol Temporada 2026”

  • Hora: 15:15
  • Lugar: Gimnasio Olímpico “Juan de la Barrera”, Av. División del Norte No. 2333, Col. General Anaya
  • Fecha: 15 y 16 de septiembre de 2026
  • Aforo: 2,499

Eventos religiosos para hoy

Festividad en honor a la Virgen de la Soledad

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Plaza de la Soledad, Pueblo de San Juan Ixtayopan
  • Fecha: 14 y 15 de septiembre de 2026
  • Aforo: 3,500

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 15 de septiembre.

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