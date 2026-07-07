Activan alerta amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX por lluvias y granizo

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Alerta por lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Autoridades activaron la alerta amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo. A través de su cuenta de X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó a la población y llamó a extremar precauciones.

De acuerdo con las autoridades, la alerta amarilla permanecerá activa por la tarde y noche de este martes en todas las alcaldías de la capital del país.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 07/07/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/P7lqBSssp8 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 7, 2026

Se registran lluvias en la CDMX

La dependencia también informó que se registran lluvias de intensidad fuerte y caída de granizo en zonas de:

Tláhuac

Xochimilco

Así como ligeras precipitaciones en:

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México también alertó por lluvias en la zona centro de la capital, por lo que llamó a extremar precauciones.

#PrecauciónVial | Se registra #Lluvia en la Zona Centro de la #CDMX, en todo momento utiliza cinturón de seguridad. pic.twitter.com/A4Mr3Loqpq — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 7, 2026

¿Qué hacer en caso de alerta amarilla por lluvias?

Con la activación de la alerta amarilla en la Ciudad de México, autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la población a fin de evitar accidentes:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de la vivienda

Cerrar puertas y ventanas

Evitar cruzar calles y avenidas con corrientes de agua

Usar paraguas o impermeable en caso de salir de casa

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