Activan alerta amarilla en las 16 alcaldías de la CDMX por lluvias y granizo
Autoridades activaron la alerta amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo. A través de su cuenta de X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó a la población y llamó a extremar precauciones.
De acuerdo con las autoridades, la alerta amarilla permanecerá activa por la tarde y noche de este martes en todas las alcaldías de la capital del país.
Se registran lluvias en la CDMX
La dependencia también informó que se registran lluvias de intensidad fuerte y caída de granizo en zonas de:
- Tláhuac
- Xochimilco
Así como ligeras precipitaciones en:
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
Por su parte, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México también alertó por lluvias en la zona centro de la capital, por lo que llamó a extremar precauciones.
¿Qué hacer en caso de alerta amarilla por lluvias?
Con la activación de la alerta amarilla en la Ciudad de México, autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la población a fin de evitar accidentes:
- Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de la vivienda
- Cerrar puertas y ventanas
- Evitar cruzar calles y avenidas con corrientes de agua
- Usar paraguas o impermeable en caso de salir de casa
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.