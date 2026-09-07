Alertan nuevamente a las 16 alcaldías de CDMX por lluvia y posible granizo

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Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México ante la presencia y pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo durante la tarde de este lunes 7 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el aviso oficial, se prevé una acumulación de lluvia, además de posible caída de granizo. La alerta está vigente desde las 13:30 horas del 7 de septiembre hasta la 01:00 horas del 8 de septiembre.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 07/09/2026 y la madrugada del martes 08/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/nlJs9quf8I — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 7, 2026

¿Qué alcaldías de CDMX están en Alerta Amarilla por lluvia?

La SGIRPC incluyó a las 16 alcaldías de la Ciudad de México en el aviso meteorológico:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

El mapa incluido en el aviso oficial muestra a las 16 demarcaciones bajo Alerta Amarilla por las condiciones previstas para este periodo.

¿Cuánta lluvia se espera en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pronosticó lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de caída de granizo.

Entre los peligros asociados a estas condiciones se encuentran:

Encharcamientos .

. Corrientes de agua sobre calles y avenidas .

. Caída de ramas y árboles .

. Caída de lonas .

. Granizo.

La dependencia pidió a la población extremar precauciones durante las precipitaciones, especialmente en zonas donde puedan generarse corrientes de agua.

¿Hasta qué hora estará activa la Alerta Amarilla?

El aviso establece un periodo de vigencia que comenzó a las 13:30 horas del lunes 7 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta la 01:00 horas del martes 8 de septiembre.

La emisión del reporte se realizó a las 12:40 horas del 7 de septiembre, de acuerdo con la información publicada por la SGIRPC.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales durante la tarde y noche.

¿Qué recomienda Protección Civil ante las lluvias?

Ante el pronóstico de precipitaciones y granizo, la SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar.

del interior y exterior del hogar. Cerrar puertas y ventanas .

. No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua .

. Si es necesario salir, utilizar paraguas o impermeable.

Las autoridades también exhortaron a la población a evitar situaciones de riesgo durante las lluvias y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Nubes cubren parcialmente la Ciudad de México

Al momento, la Ciudad de México presenta cielo parcialmente nublado. De acuerdo con imágenes de Meteo Alert, una extensa nube gris cubre parte de la capital.

🔴⛈️LLUVIAS FUERTES se han desplazado en la mitad poniente de #CDMX en dirección al EdoMex



⚠️Otras zonas se desarrollan ahora del otro lado, hacia los volcanes, esperándose sigan las lluvias ocasionales y fuertes esta tarde-noche pic.twitter.com/GWReAWaWin — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) September 7, 2026

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