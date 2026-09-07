Activistas de Greenpeace escalan asta del Zócalo; protestan contra planta de amoniaco en Sinaloa

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Activistas subieron al asta bandera. Foto: Julio Sánchez

En el corazón de la Ciudad de México (CDMX), activistas de Greenpeace escalaron el asta bandera del Zócalo, donde desplegaron una manta para exigir la cancelación de una planta de amoníaco en Sinaloa.

Imágenes de los activistas en el Zócalo

Unos 25 activistas arribaron a la plancha del Zócalo para protestar contra el proyecto ubicado en Topolobampo, en dicho estado del norte del país.

🚨 Activistas de #Greenpeace escalaron el asta bandera del #Zócalo de la #CDMX durante una protesta para exigir la cancelación inmediata de la megaplanta de amoniaco proyectada en #Topolobampo, Sinaloa.



🌱 Cerca de 20 integrantes participaron en la manifestación pacífica y dos… pic.twitter.com/t4Cq4EC3tN — Uno TV (@UnoNoticias) September 7, 2026

La manta fue desplegada luego de que dos activistas subieron al asta. El mensaje estaba dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y en él se podía leer: “Presidenta: ¡Proteja Topolobampo!”.

Elementos de Bomberos llegaron al lugar para atender la situación.

¿Qué dice Greenpeace?

Greenpeace señala que el megaproyecto implicaría la destrucción de humedales protegidos, amenazas para la fauna local, explotación del agua y afectaciones a comunidades pesqueras. También advierte sobre una posible vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y los riesgos relacionados con la toxicidad del amoníaco.

La organización sostuvo que la comunidad de Topolobampo ya defiende su territorio y llamó a más personas a respaldar sus acciones, al considerar que todavía existe la posibilidad de evitar la autorización del proyecto.

¡Aquí No! ❌



Alto a la destrucción disfrazada de desarrollo, no queremos más proyectos extractivistas que pongan en riesgo la biodiversidad y la salud de las personas en México. 💥



🔗👉 Suma tu firma para detener el monstruo de amoniaco. https://t.co/8fc0P0zAuZ pic.twitter.com/7cRMzHZo5F — Greenpeace México (@greenpeacemx) September 5, 2026

Como parte de su postura, Greenpeace exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum no autorizar la planta y priorizar la protección ambiental, el respeto a los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades locales, así como un modelo de desarrollo sustentable.

“Destruir un ecosistema no es desarrollo. Destruir el agua de una comunidad no es progreso. Poner en riesgo la salud y el futuro de las personas no es bienestar”, sostuvo la organización.

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