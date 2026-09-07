Activistas de Greenpeace escalan asta del Zócalo; protestan contra planta de amoniaco en Sinaloa
En el corazón de la Ciudad de México (CDMX), activistas de Greenpeace escalaron el asta bandera del Zócalo, donde desplegaron una manta para exigir la cancelación de una planta de amoníaco en Sinaloa.
Imágenes de los activistas en el Zócalo
Unos 25 activistas arribaron a la plancha del Zócalo para protestar contra el proyecto ubicado en Topolobampo, en dicho estado del norte del país.
La manta fue desplegada luego de que dos activistas subieron al asta. El mensaje estaba dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y en él se podía leer: “Presidenta: ¡Proteja Topolobampo!”.
- Elementos de Bomberos llegaron al lugar para atender la situación.
¿Qué dice Greenpeace?
Greenpeace señala que el megaproyecto implicaría la destrucción de humedales protegidos, amenazas para la fauna local, explotación del agua y afectaciones a comunidades pesqueras. También advierte sobre una posible vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y los riesgos relacionados con la toxicidad del amoníaco.
La organización sostuvo que la comunidad de Topolobampo ya defiende su territorio y llamó a más personas a respaldar sus acciones, al considerar que todavía existe la posibilidad de evitar la autorización del proyecto.
Como parte de su postura, Greenpeace exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum no autorizar la planta y priorizar la protección ambiental, el respeto a los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades locales, así como un modelo de desarrollo sustentable.
- “Destruir un ecosistema no es desarrollo. Destruir el agua de una comunidad no es progreso. Poner en riesgo la salud y el futuro de las personas no es bienestar”, sostuvo la organización.
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