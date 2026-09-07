SSC vuelve a alertar: no recurras a “hackers” para recuperar tus cuentas; es fraude

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Alertan por estafa. Foto: AFP/Archivo

La Policía Cibernética de la Ciudad de México (CDMX) volvió a lanzar una alerta a la ciudadanía sobre el modus operandi utilizado por ciberdelincuentes, quienes ofrecen servicios para recuperar cuentas perdidas y solicitan datos personales con el objetivo de cometer una estafa.

Tips para no caer en este tipo de estafas

La autoridad pidió a la ciudadanía no recurrir con “hackers” para recuperar contraseñas, ya que los delincuentes aprovechan la desesperación de las personas para solicitar códigos de verificación, contraseñas u otra información confidencial y así realizar una estafa.

#AlertaCibernética | ¿Perdiste tu cuenta y te prometen "recuperarla rápido"? ¡Que no te engañen! 👀



La #PolicíaCibernética advierte a la ciudadanía sobre ciberdelincuentes que se hacen pasar por especialistas prometiendo recuperar cuentas.



Para evitar ser víctima, sigue las… pic.twitter.com/r11nSLIG7O — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 7, 2026

Para evitar caer en este tipo de fraude, la Policía Cibernética recomendó:

Desconfiar de personas o grupos que prometan recuperar cuentas mediante métodos no oficiales

Evitar realizar pagos a desconocidos por supuestos servicios de recuperación

No compartir contraseñas, códigos de verificación ni información confidencial con terceros

Utilizar únicamente los canales oficiales de recuperación de las plataformas digitales

Activar la verificación en dos pasos para fortalecer la seguridad de las cuentas

Denunciar perfiles o grupos que promuevan este tipo de servicios fraudulentos

“La Policía Cibernética advierte a la ciudadanía sobre ciberdelincuentes que se hacen pasar por especialistas prometiendo recuperar cuentas”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana mediante su perfil de X, antes Twitter.

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