SSC vuelve a alertar: no recurras a “hackers” para recuperar tus cuentas; es fraude

| 12:31 | E. Santiago | Agencias
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Alertan por estafa. Foto: AFP/Archivo

La Policía Cibernética de la Ciudad de México (CDMX) volvió a lanzar una alerta a la ciudadanía sobre el modus operandi utilizado por ciberdelincuentes, quienes ofrecen servicios para recuperar cuentas perdidas y solicitan datos personales con el objetivo de cometer una estafa.

Tips para no caer en este tipo de estafas

La autoridad pidió a la ciudadanía no recurrir con “hackers” para recuperar contraseñas, ya que los delincuentes aprovechan la desesperación de las personas para solicitar códigos de verificación, contraseñas u otra información confidencial y así realizar una estafa.

Para evitar caer en este tipo de fraude, la Policía Cibernética recomendó:

  • Desconfiar de personas o grupos que prometan recuperar cuentas mediante métodos no oficiales
  • Evitar realizar pagos a desconocidos por supuestos servicios de recuperación
  • No compartir contraseñas, códigos de verificación ni información confidencial con terceros
  • Utilizar únicamente los canales oficiales de recuperación de las plataformas digitales
  • Activar la verificación en dos pasos para fortalecer la seguridad de las cuentas
  • Denunciar perfiles o grupos que promuevan este tipo de servicios fraudulentos

La Policía Cibernética advierte a la ciudadanía sobre ciberdelincuentes que se hacen pasar por especialistas prometiendo recuperar cuentas”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana mediante su perfil de X, antes Twitter.

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