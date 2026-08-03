Amplían horario del Metrobús CDMX hasta la 1 de la mañana; ve días y estaciones

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Metrobús amplia horario de servicio. Foto: Cuartoscuro

El Metrobús anunció que ampliará el horario de servicio en algunas estaciones durante los fines de semana, esto para que los ciudadanos tengan más opciones de movilidad al regresar a casa durante las altas horas de la noche

Horario extendido del Metrobús los fines de semana

A partir del fin de semana pasado el Metrobús opera con horario extendido los días viernes y sábado. Durante estos días las siguientes estaciones darán servicio hasta la 1:00 de la mañana:

Línea 1: El Caminero – Indios Verdes

Línea 2: Tepalcates – Tacubaya

Línea 7: Campo Marte – Indios Verdes

Los horarios de apertura de las estaciones se mantienen igual: a las 4:30 horas; tampoco habrá un incremento en la tarifa por usar el horario extendido, por lo que los usuarios seguirán pagando 6 pesos.

Horarios del servicio extendido del Metrobús en cada una de las terminales

Indios Verdes (Línea 1)

Viernes: primera salida 04:30 horas; última salida 01:01 horas del día siguiente

Sábado: primera salida 04:30 horas; última salida 01:00 horas del día siguiente

El Caminero

Viernes: primera salida 04:30 horas; última salida 01:00 horas del día siguiente

Sábado: primera salida 04:30 horas; última salida 01:01 horas del día siguiente

Tepalcates

Viernes: primera salida 04:30 horas; última salida 01:00 horas del día siguiente

Sábado: primera salida 04:30 horas; última salida 01:00 horas del día siguiente

Tacubaya

Viernes: primera salida 04:30 horas; última salida 01:00 horas del día siguiente

Sábado: primera salida 04:32 horas; última salida 01:01 horas del día siguiente

Campo Marte

Viernes: primera salida 04:42 horas; última salida 00:59 horas del día siguiente

Sábado: primera salida 04:30 horas; última salida 01:00 horas del día siguiente

Indios Verdes (Línea 7)

Viernes: primera salida 04:30 horas; última salida 00:06 horas del día siguiente

Sábado: primera salida 04:30 horas; última salida 00:08 horas del día siguiente

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