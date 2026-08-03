Víctimas de despojo y aspirantes de la UNAM encabezan las movilizaciones en CDMX este 3 de agosto
Este lunes 3 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán víctimas del delito de despojo y aspirantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 5 concentraciones
- 3 citas agendadas
- 7 eventos de esparcimiento
- 11 plantones
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Concentraciones programadas
Víctimas del delito de despojo en la Ciudad de México
- Hora: 09:30 horas.
- Alcaldía: Benito Juárez.
- Lugar: Avenida Coyoacán y Matías Romero, colonia Del Valle Centro.
- Motivo: Exigen fortalecer las investigaciones relacionadas con el despojo de inmuebles, la restitución de propiedades a sus legítimos dueños y una actuación eficaz de las autoridades de procuración e impartición de justicia.
- Asistencia estimada: 40 personas.
Posibles afectaciones viales
- Avenida Coyoacán.
- Matías Romero.
- Eje 4 Sur Xola.
- División del Norte.
Aspirantes seleccionados de la UNAM
- Hora: 12:00 horas.
- Alcaldía: Coyoacán.
- Lugar: Torre de Rectoría, Ciudad Universitaria.
- Motivo: Solicitan que se respeten los resultados del examen de admisión a licenciatura 2026 y rechazan la aplicación de un examen de control.
- Asistencia estimada: 200 personas.
Observación: No se descarta una marcha al interior de Ciudad Universitaria y afectaciones sobre Insurgentes Sur, frente a Rectoría.
Posibles afectaciones viales
- Avenida Insurgentes Sur.
- Circuito Escolar.
- Eje 10 Sur.
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00 horas.
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Lugar: Monumento a la Madre.
- Motivo: Jornada de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y charlas sobre derechos humanos.
- Asistencia estimada: 30 personas.
Posibles afectaciones viales
- Avenida Insurgentes Sur.
- Manuel Villalongín.
- James Sullivan.
Corazones en Búsqueda
- Hora: 14:00 horas.
- Alcaldía: Cuauhtémoc.
- Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores.
- Motivo: Acto para honrar y mantener viva la memoria de familiares desaparecidos.
- Asistencia estimada: 35 personas.
Posibles afectaciones viales
- Avenida Niños Héroes.
- Doctor Río de la Loza.
- Eje Central.
Movimiento de Regeneración Sindical
- Horario: Durante el día.
- Alcaldía: Benito Juárez.
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán 259.
- Motivo: Instalación de mesas para recabar firmas dentro de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.
- Asistencia estimada: 30 personas.
Reuniones y plantones agendados
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 11:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1.
- Demanda: Pago del finiquito correspondiente a la liquidación del fideicomiso.
- Asistencia estimada: 40 personas.
Movimiento Plural de Maquineros
- Hora: 11:30 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Zócalo capitalino.
- Demanda: Cese de operativos de clausura contra establecimientos de videojuegos y devolución de máquinas decomisadas.
- Asistencia estimada: 35 personas.
Asamblea General de Trabajadores de la Ciudad de México
- Hora: 15:00 horas.
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Centro Histórico.
- Demanda: Basificación laboral, incremento salarial y rechazo a la privatización del sector público.
- Asistencia estimada: 40 personas.
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