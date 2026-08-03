Víctimas de despojo y aspirantes de la UNAM encabezan las movilizaciones en CDMX este 3 de agosto

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Movilizaciones en CDMX este 3 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 3 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán víctimas del delito de despojo y aspirantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 3 de agosto, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/kP2nXSktbw — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 3, 2026

En total, están previstas:

5 concentraciones

3 citas agendadas

7 eventos de esparcimiento

11 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones programadas

Víctimas del delito de despojo en la Ciudad de México

Hora: 09:30 horas.

09:30 horas. Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Lugar: Avenida Coyoacán y Matías Romero, colonia Del Valle Centro.

Avenida Coyoacán y Matías Romero, colonia Del Valle Centro. Motivo: Exigen fortalecer las investigaciones relacionadas con el despojo de inmuebles, la restitución de propiedades a sus legítimos dueños y una actuación eficaz de las autoridades de procuración e impartición de justicia.

Exigen fortalecer las investigaciones relacionadas con el despojo de inmuebles, la restitución de propiedades a sus legítimos dueños y una actuación eficaz de las autoridades de procuración e impartición de justicia. Asistencia estimada: 40 personas.

Posibles afectaciones viales

Avenida Coyoacán.

Matías Romero.

Eje 4 Sur Xola.

División del Norte.

Aspirantes seleccionados de la UNAM

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Alcaldía: Coyoacán.

Coyoacán. Lugar: Torre de Rectoría, Ciudad Universitaria.

Torre de Rectoría, Ciudad Universitaria. Motivo: Solicitan que se respeten los resultados del examen de admisión a licenciatura 2026 y rechazan la aplicación de un examen de control.

Solicitan que se respeten los resultados del examen de admisión a licenciatura 2026 y rechazan la aplicación de un examen de control. Asistencia estimada: 200 personas.

Observación: No se descarta una marcha al interior de Ciudad Universitaria y afectaciones sobre Insurgentes Sur, frente a Rectoría.

Posibles afectaciones viales

Avenida Insurgentes Sur.

Circuito Escolar.

Eje 10 Sur.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Monumento a la Madre.

Monumento a la Madre. Motivo: Jornada de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y charlas sobre derechos humanos.

Jornada de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y charlas sobre derechos humanos. Asistencia estimada: 30 personas.

Posibles afectaciones viales

Avenida Insurgentes Sur.

Manuel Villalongín.

James Sullivan.

Corazones en Búsqueda

Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores.

Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores. Motivo: Acto para honrar y mantener viva la memoria de familiares desaparecidos.

Acto para honrar y mantener viva la memoria de familiares desaparecidos. Asistencia estimada: 35 personas.

Posibles afectaciones viales

Avenida Niños Héroes.

Doctor Río de la Loza.

Eje Central.

Movimiento de Regeneración Sindical

Horario: Durante el día.

Durante el día. Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán 259.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán 259. Motivo: Instalación de mesas para recabar firmas dentro de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Instalación de mesas para recabar firmas dentro de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”. Asistencia estimada: 30 personas.

Reuniones y plantones agendados

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1. Demanda: Pago del finiquito correspondiente a la liquidación del fideicomiso.

Pago del finiquito correspondiente a la liquidación del fideicomiso. Asistencia estimada: 40 personas.

Movimiento Plural de Maquineros

Hora: 11:30 horas.

11:30 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Zócalo capitalino.

Secretaría de Gobierno, Zócalo capitalino. Demanda: Cese de operativos de clausura contra establecimientos de videojuegos y devolución de máquinas decomisadas.

Cese de operativos de clausura contra establecimientos de videojuegos y devolución de máquinas decomisadas. Asistencia estimada: 35 personas.

Asamblea General de Trabajadores de la Ciudad de México

Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, Centro Histórico. Demanda: Basificación laboral, incremento salarial y rechazo a la privatización del sector público.

Basificación laboral, incremento salarial y rechazo a la privatización del sector público. Asistencia estimada: 40 personas.

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