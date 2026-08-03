Víctimas de despojo y aspirantes de la UNAM encabezan las movilizaciones en CDMX este 3 de agosto

| 06:59 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Movilizaciones en CDMX este 3 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 3 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán víctimas del delito de despojo y aspirantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

  • 5 concentraciones
  • 3 citas agendadas
  • 7 eventos de esparcimiento
  • 11 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones programadas

Víctimas del delito de despojo en la Ciudad de México

  • Hora: 09:30 horas.
  • Alcaldía: Benito Juárez.
  • Lugar: Avenida Coyoacán y Matías Romero, colonia Del Valle Centro.
  • Motivo: Exigen fortalecer las investigaciones relacionadas con el despojo de inmuebles, la restitución de propiedades a sus legítimos dueños y una actuación eficaz de las autoridades de procuración e impartición de justicia.
  • Asistencia estimada: 40 personas.

Posibles afectaciones viales

  • Avenida Coyoacán.
  • Matías Romero.
  • Eje 4 Sur Xola.
  • División del Norte.

Aspirantes seleccionados de la UNAM

  • Hora: 12:00 horas.
  • Alcaldía: Coyoacán.
  • Lugar: Torre de Rectoría, Ciudad Universitaria.
  • Motivo: Solicitan que se respeten los resultados del examen de admisión a licenciatura 2026 y rechazan la aplicación de un examen de control.
  • Asistencia estimada: 200 personas.

Observación: No se descarta una marcha al interior de Ciudad Universitaria y afectaciones sobre Insurgentes Sur, frente a Rectoría.

Posibles afectaciones viales

  • Avenida Insurgentes Sur.
  • Circuito Escolar.
  • Eje 10 Sur.

Plataforma 4:20

  • Hora: 12:00 horas.
  • Alcaldía: Cuauhtémoc.
  • Lugar: Monumento a la Madre.
  • Motivo: Jornada de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y charlas sobre derechos humanos.
  • Asistencia estimada: 30 personas.

Posibles afectaciones viales

  • Avenida Insurgentes Sur.
  • Manuel Villalongín.
  • James Sullivan.

Corazones en Búsqueda

  • Hora: 14:00 horas.
  • Alcaldía: Cuauhtémoc.
  • Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores.
  • Motivo: Acto para honrar y mantener viva la memoria de familiares desaparecidos.
  • Asistencia estimada: 35 personas.

Posibles afectaciones viales

  • Avenida Niños Héroes.
  • Doctor Río de la Loza.
  • Eje Central.

Movimiento de Regeneración Sindical

  • Horario: Durante el día.
  • Alcaldía: Benito Juárez.
  • Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán 259.
  • Motivo: Instalación de mesas para recabar firmas dentro de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.
  • Asistencia estimada: 30 personas.

Reuniones y plantones agendados

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

  • Hora: 11:00 horas.
  • Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1.
  • Demanda: Pago del finiquito correspondiente a la liquidación del fideicomiso.
  • Asistencia estimada: 40 personas.

Movimiento Plural de Maquineros

  • Hora: 11:30 horas.
  • Lugar: Secretaría de Gobierno, Zócalo capitalino.
  • Demanda: Cese de operativos de clausura contra establecimientos de videojuegos y devolución de máquinas decomisadas.
  • Asistencia estimada: 35 personas.

Asamblea General de Trabajadores de la Ciudad de México

  • Hora: 15:00 horas.
  • Lugar: Secretaría de Gobierno, Centro Histórico.
  • Demanda: Basificación laboral, incremento salarial y rechazo a la privatización del sector público.
  • Asistencia estimada: 40 personas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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