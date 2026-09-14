¿A qué hora dará Sheinbaum el Grito de Independencia y qué artistas habrá en el Zócalo?

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Las actividades iniciarán a las 19:00 horas. Foto: Cuartoscuro

Este 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dará su segundo Grito de Independencia desde Palacio Nacional a las 23:00 horas, con la presencia de grupos musicales en el Zócalo.

La mandataria encabezará la ceremonia como parte de los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

¿A qué hora dará Sheinbaum el Grito?

La ceremonia del Grito está programada a las 23:00 horas, de acuerdo con la programación difundida para la celebración en el Zócalo.

Sin embargo, la Presidencia de la República no ha mencionado expresamente ese horario en su información sobre las actividades de las Fiestas Patrias.

El Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum se realizará desde Palacio Nacional, frente a la Plaza de la Constitución, en el Zócalo.

Artistas confirmados

El 9 de septiembre, Claudia Sheinbaum confirmó la cartelera de esta celebración.

José Alfredo Jiménez Medel , nieto del compositor José Alfredo Jiménez

, nieto del compositor José Alfredo Jiménez Legado de Grandeza , agrupación que interpreta el Himno Migrante

, agrupación que interpreta el Himno Migrante Los tres ganadores de México Canta 2026

Mariachi de la Guardia Nacional

Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional

Grupo musical de la Secretaría de Marina

Intocable, el encargado de cerrar el concierto

Calendario de actividades y horarios

19:00 horas : Inicio de la celebración en el Zócalo, con actividades artísticas y culturales

: Inicio de la celebración en el Zócalo, con actividades artísticas y culturales 21:00 : Bloque principal de conciertos

: Bloque principal de conciertos 23:00 : Grito de Independencia

: Grito de Independencia Después del Grito: Intocable toma cierra la celebración

Cabe destacar que los horarios mencionados son estimados y podrían variar conforme avance el Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum en el Zócalo.

Además, las 16 alcaldías de CDMX tendrán sus propios conciertos y actividades para la noche del 15 de septiembre.

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