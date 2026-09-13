“Aquí vivo yo”: Graban a policías interviniendo para evitar presunto despojo en la CDMX

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SSC evitó despojo en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México impidió el despojo de un inmueble ubicado en la colonia Roma Sur. En redes sociales circula un video que muestra el momento en que un grupo de policías llega al lugar de los hechos para evitar el delito.

¡Policía de la Cuauhtémoc evita despojo!



Un joven fue víctima de un intento de despojo en Sinaloa 210, colonia Roma.



La policía acudió al llamado logrando intervenir oportunamente evitando que se llevara a cabo el ilícito. pic.twitter.com/6glXBszTEy — Salem The Cat (@HalloweenSalem2) September 11, 2026

Denuncian despojo en la colonia Roma Sur, en la Ciudad de México

Mediante una ficha informativa la SSC informó que policías acudieron a un domicilio en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, tras recibir un reporte de agresiones durante un intento de despojo.

La víctima mencionó que tuvo un altercado con un grupo de personas debido a una disputa por el inmueble. Las autoridades mencionan que el Ministerio Público ya tiene conocimientos de los hechos y se no hace mención de personas detenidos.

Por otra parte, el material que circula en redes sociales menciona que los hechos habrían ocurrido el pasado 11 de septiembre, en la calle de Sinaloa 210, colonia Roma Sur.

Las imágenes muestran a dos policías atendiendo la denuncia de un joven que se queja de dolor mientras habla. De acuerdo con su testimonio, un grupo de cinco personas se metieron a su casa con la intención de quedarse con ella.

Cuando los oficiales intentan ingresar al domicilio, un señor de avanzada edad les niega el paso y comienzan a discutir; mientras la víctima pide ayuda por teléfono.

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