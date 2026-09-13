Máquina de café ocasiona incendio en Plaza San Jerónimo, evacuan a 7 empleados

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Incendio en Plaza San Jerónimo moviliza a Bomberos de CDMX. Foto: SGIRPC CDMX

Un incendio en una cafetería de Plaza San Jerónimo, ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México (CDMX), movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, quienes trabajaron para controlar las llamas, realizar labores de enfriamiento y remover los escombros. Como medida preventiva, siete empleados fueron evacuados del establecimiento y no se reportaron personas lesionadas.

El fuego se registró en el área de cocina de una cafetería ubicado al interior de la plaza. Tras recibir el reporte, los servicios de emergencia acudieron al sitio para atender la conflagración y evitar que las llamas se propagaran hacia otras áreas.

Los bomberos realizaron las maniobras correspondientes para extinguir el fuego y posteriormente llevaron a cabo trabajos de enfriamiento y remoción de escombros.

En San Jerónimo y Periférico, col. Jardines del Pedregal, @AlcaldiaAO, en un local al interior de Plaza San Jerónimo (cafetería), se registró un incendio en el área de cocina.@Bomberos_CDMX laboraron en el enfriamiento y remoción de escombros. Sin reporte de lesionados,… pic.twitter.com/16t1Ae242d — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 13, 2026

¿Qué se quemó durante el incendio en Plaza San Jerónimo?

De acuerdo con el reporte de los Bomberos de la CDMX, el incendio afectó distintos objetos que se encontraban dentro de la cafetería.

Entre los artículos dañados se encuentran un equipo de audio, tres cafeteras y otros objetos que resultaron afectados por el fuego. Los elementos de emergencia procedieron a extinguir completamente las llamas y a realizar una revisión del área.

El incendio se concentró en la zona de cocina de la cafetería, habría iniciado con una máquina para preparar café.

Evacúan a siete empleados de la cafetería

Como parte del protocolo de atención ante el incendio en Plaza San Jerónimo, siete empleados que se encontraban en el establecimiento fueron evacuados.

La salida de los trabajadores se realizó como medida preventiva ante la presencia del fuego y el humo en el área de cocina. De acuerdo con la información proporcionada, ninguno de los empleados presentó lesiones.

Los cuerpos de emergencia mantuvieron las labores necesarias para controlar completamente la situación y verificar que no permanecieran puntos de riesgo dentro del establecimiento.

Una vez extinguido el fuego, los bomberos efectuaron labores de enfriamiento, procedimiento que permite reducir la temperatura de las zonas afectadas y disminuir la posibilidad de que las llamas se reactiven.

Posteriormente se realizó la remoción de escombros y de los materiales dañados por el incendio.

La causa precisa del incendio deberá determinarse mediante las investigaciones o dictámenes correspondientes. Mientras tanto, los equipos de emergencia concluyeron las labores de atención en el establecimiento afectado.

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