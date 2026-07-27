Aspirantes inconformes con examen en línea de la UNAM marchan en CU; piden transparencia en resultados

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Aspirantes de la UNAM marchan por examen en línea. Foto: Sandra Lucía

Varios aspirantes inconformes con el examen en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como madres y padres de familia, se manifiestan este día en Ciudad Universitaria, pues exigen que la máxima casa de estudios aclare lo que ocurrió con los polémicos resultados de la prueba hecha recientemente.

Aspirantes en contra del examen en línea de la UNAM

Aspirantes en contra del examen en línea de la UNAM y padres de familia comenzaron a manifestarse sobre la avenida Copilco, a la altura de la estación CU del Metrobús. Aseguran que no puede haber “tramposos” presentando un examen tan importante y demandan certezas a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Después de esto, los aspirantes rechazados por la institución educativa se dirigieron de forma pacífica hacia la Biblioteca Central de la UNAM, pidiendo que se vuelva a aplicar el examen de admisión, pero esta vez de manera presencial.

Padres de familia y aspirantes que no fueron seleccionados en el proceso de #admisión de la #UNAM realizaron una marcha pacífica hasta las Islas de Ciudad Universitaria, donde se manifestaron frente a la Biblioteca Central.



Los participantes exigen que se repita el #examen de… pic.twitter.com/VIoMNofKlI — Uno TV (@UnoNoticias) July 27, 2026

Posteriormente se dirigieron a las islas de Ciudad Universitaria, para manifestarse frente a la Biblioteca Central con pancartas y gritos.

¿Qué exigen los aspirantes de la UNAM?

Los aspirantes de la UNAM se manifiestan frente a la Biblioteca Central para exigir transparencia en los resultados del examen de admisión a licenciatura de este 2026, el cual se llevó a cabo en línea.

Además, solicitan la publicación de información que esclarezca todas las dudas sobre los puntajes obtenidos.

En caso de no recibir respuesta, los aspirantes plantean que solicitarán el regreso de los exámenes presenciales y controlados para el próximo ciclo escolar.

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