Aspirantes de la UNAM encabezan las movilizaciones en CDMX este 27 de julio

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Movilizaciones en CDMX este 27 de julio. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 27 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán aspirantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 27 de julio, en la #CiudadDeMéxico.

🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/64ccTpnJBS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 27, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

6 concentraciones

8 eventos de esparcimiento

11 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha

Aspirantes a la UNAM

Hora: 11:00 horas

Puntos de reunión:

Estación Universidad de la Línea 3 del Metro.

Estación Ciudad Universitaria de la Línea 1 del Metrobús.

Destino:

Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.

Motivo:

Exigir transparencia en los resultados del examen de admisión a licenciatura de la UNAM 2026.

Solicitar la publicación de información que esclarezca dudas sobre los puntajes obtenidos.

En caso de no recibir respuesta, los aspirantes plantean solicitar el regreso de los exámenes presenciales y controlados para el próximo ciclo escolar.

Asistencia estimada: 300 personas.

Posibles afectaciones:

Avenida Insurgentes Sur.

Avenida Antonio Delfín Madrigal.

Mario de la Cueva.

Circuito Escolar.

Accesos a Ciudad Universitaria.

Concentraciones y plantones previstos

Policías activos y pensionados de la Ciudad de México

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Monumento a la Revolución.

Monumento a la Revolución. Demanda: Solicitan el bono mundialista 2026 anunciado por el Gobierno capitalino.

Solicitan el bono mundialista 2026 anunciado por el Gobierno capitalino. Aforo estimado: 100 personas.

100 personas. Posible afectación: Plaza de la República y calles aledañas.

Todos Somos Franciscanos

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), colonia Roma Norte.

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), colonia Roma Norte. Demanda: Protesta por presuntas irregularidades y corrupción dentro de la dependencia relacionadas con resoluciones ambientales y casos de maltrato animal.

Protesta por presuntas irregularidades y corrupción dentro de la dependencia relacionadas con resoluciones ambientales y casos de maltrato animal. Aforo estimado: 50 personas.

Familiares y estudiantes del Instituto de Educación Media Superior (IEMS)

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Plantel Carmen Serdán del IEMS, alcaldía Miguel Hidalgo.

Plantel Carmen Serdán del IEMS, alcaldía Miguel Hidalgo. Demanda: Exigen el esclarecimiento del fallecimiento de un docente y de una denuncia por presunto abuso sexual.

Exigen el esclarecimiento del fallecimiento de un docente y de una denuncia por presunto abuso sexual. Organización participante: Colectivo Niños con Mapa.

Colectivo Niños con Mapa. Aforo estimado: 150 personas.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre.

Monumento a la Madre. Actividad: Jornada de recolección de firmas, difusión sobre derechos de consumidores de cannabis, reducción de riesgos y legislación.

Jornada de recolección de firmas, difusión sobre derechos de consumidores de cannabis, reducción de riesgos y legislación. Aforo estimado: 30 personas.

Frente de Liberación Ciudadana

Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Lugar: Estación El Rosario (Líneas 6 y 7 del Metro).

Estación El Rosario (Líneas 6 y 7 del Metro). Demanda: Denuncian deficiencias en la movilidad y seguridad del transporte público; solicitan rutas exclusivas para RTP y Trolebús.

Denuncian deficiencias en la movilidad y seguridad del transporte público; solicitan rutas exclusivas para RTP y Trolebús. Aforo estimado: 30 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Horario: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), alcaldía Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), alcaldía Benito Juárez. Demanda: Recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”. Aforo estimado: 30 personas.

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