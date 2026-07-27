Video exhibe a policías presuntamente robando a otros agentes en CDMX; SSC se pronuncia

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En CDMX, acusaron a polis de robar. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que cuatro policías de la Ciudad de México (CDMX) llegan a calles del pueblo de La Magdalena Mixhuca, alcaldía Venustiano Carranza, donde abren una patrulla y extraen dos mochilas para llevárselas.

Video del supuesto robo de los policías de CDMX

Los hechos ocurrieron el 25 de julio. Tras tomar las mochilas de una patrulla estacionada, los uniformados se retiraron del lugar. En redes sociales, usuarios acusaron a los oficiales de presunto robo.

La #SSC informa:



En relación a este video que circula en redes sociales, se informa que personal del sector Congreso-Moctezuma indicó que tomó para resguardo dos mochilas que se encontraban al interior de una patrulla estacionada en calles del pueblo de la Magdalena Mixhuca, en… pic.twitter.com/8v0g0yQvU5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 26, 2026

SSC-CDMX responde

Ante la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) emitió una postura sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la dependencia, personal del sector Congreso-Moctezuma informó que las dos mochilas fueron tomadas para su resguardo, ya que se encontraban al interior de una patrulla estacionada en calles del pueblo de La Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Asimismo, la SSC señaló que, debido a los señalamientos realizados en redes sociales, la Dirección General de Asuntos Internos abrió la carpeta de investigación correspondiente para dar seguimiento al caso y citar a todos los involucrados a rendir su declaración.

“Ante los señalamientos hechos en redes sociales, la Dirección General de Asuntos Internos ya abrió la carpeta de investigación correspondiente para darle seguimiento al caso y citar a todos los involucrados a rendir su declaración”.

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