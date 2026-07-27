Influencer difundió trampas para el examen de la UNAM: usuarios reconocen uso de IA

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¡Sigue la polémica por examen de admisión a la UNAM! | Foto: Cuartoscuro

Un usuario de TikTok, conocido como HighFailure, difundió un video en el que detallaba una forma de hacer trampa previo al examen virtual de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Después de darse a conocer los resultados, presuntos aplicantes reconocieron el uso de inteligencia artificial (IA) para ingresar a su respectiva carrera.

Luego de que se difundieran los resultados del primer examen de admisión completamente virtual, un experto detectó anomlías un cambio en la distribución de aciertos. Frente a este escenario, la institución académica anunció que se detendrían las inscripciones a licenciatura de forma provisional, mientras se analiza la situación.

¡Se difundieron trampas para el examen de admisión de la UNAM!

El pasado 16 de julio, Luis Ángel Maciel Barón, doctor en Biología Experimental egresado de la UNAM, dio a conocer que analizó las estadísticas en los resultados del examen y detectó irregularidades en el examen de admisión a la casa de estudios, asegurando un alto índice de aspirantes que hicieron trampa.

El experto aseguró que detectó un crecimiento anómalo en el número de aspirantes con más de 100 aciertos en la carrera de Medicina en Ciudad Universitaria con respecto al proceso anterior, destacando el aumento en el número de aplicantes que habrían accedido al examen con la única intención de obtener respuestas para otros aspirantes.

“Estoy analizando varias carreras y, neta que en todas las carreras se pasaron de v*rga con las trampas. Nuestra casa de estudios está solapando a gente que hizo trampa en su examen de admisión, gente que ayudó a otros aspirantes a hacer trampa en su examen de admisión“, dijo en TikTok.

@el_profeluis ¡Fraude masivo en el examen UNAM 2026! 🚨 Los números no mienten. ¿Es posible un cambio tan drástico en los resultados de un año a otro? Analicé los datos de los aspirantes a Medicina CU desde 2021 hasta 2026 y lo que encontré es alarmante. 📉 En este primer año de examen de admisión en línea, la distribución de aciertos muestra anomalías que no son matemáticamente posibles. Miles de personas habrían hecho trampa y las gráficas lo demuestran. No podemos permitir que la integridad del proceso se vea afectada de esta manera. 🛑 ¡Necesitamos respuestas! Comparte este video para que la voz de los aspirantes que sí se esforzaron sea escuchada. #UNAM #examenunam2026 #MedicinaCU #FraudeUNAM #ElProfeLuis ♬ sonido original – El Profe Luis

Luego de que el Dr. Maciel Barón identificara dichas estadísticas, la periodista Erika Velasco retomó un video de High Failure, en el que recomendaba una forma de hacer trampa para el examen de admisión de la UNAM.

El creador de contenido adelantó que su estrategia sería capaz de burlar los mecanismos de seguridad con inteligencia artificial (IA) implementada por Territorium Life, empresa contratada por la UNAM para la aplicación del examen.

“Digamos que esta es la compu y el escritorio donde van a hacer el examen. Frente a la compu se sienta la persona que va a hacer el examen por ustedes. Atrás van a poner otro escritorio donde van a sentarse ustedes para revisar que todo esté en orden. Van a comprar una webcam de 360° y van a voltearla 180° para que los enfoque a ustedes como aspirantes, pero en realidad la persona que contrataron es la que está haciendo el examen. Esto la IA no lo puede detectar“, recomendó.

Qué escándalo enfrenta la UNAM. Hay sospecha de trampa en 91% de los aspirantes que se quedaron por examen de selección a nivel Licenciatura. Si de culpables se trata hay 3: los supuestos creadores de contenido que dieron los tips, los jóvenes que decidieron aplicarlos y la… pic.twitter.com/n1FFZPsJzo — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) July 26, 2026

High Failure justificó la difusión de trampas asegurando que los exámenes de admisión son “trámites” y no pruebas que miden el conocimiento de los aspirantes, llevándoles a gastar miles de pesos en cursos de preparación sin que se garantice su acceso a la universidad.

Aspirantes reconocen el uso de IA para hacer su examen

Aunque el creador de contenido no instó a los aspirantes a utilizar inteligencia artificial, diversos supuestos aspirantes reconocieron que usaron herramientas generativas durante su examen.

A través del grupo de Facebook llamado “Examen UNAM 2027“, el usuario conocido como “SoydePolanco34” confesó que utilizó ChatGPT, plataforma de OpenAI, para la aplicación de la prueba.

“Quedé en médico cirujano, gracias ChatGPT”. SoydePolanco34

Por otro lado, el medio mexicano La Silla Rota retomó el testimonio de un aspirante anónimo que reconoció los consejos de creadores de contenido y la inteligencia artificial para su examen.

“Pues ya me quedé, no me arrepiento. Lo único que me queda hacer, a nombre de mis compañeros, es aprovechar el lugar”, dijo el joven.

Experto analiza la situación: “Es crítico”

Jesús Guzmán, ingeniero de software que también crea contenido, reconoció que el aumento en el número de aspirantes con altos resultados se podría deber a tres posibles fenómenos:

La falta de supervisión

Uso de inteligencia artificial para contestar

El hecho de compartir las respuestas en redes sociales o grupos privados

El también creador de contenido reconoció que la UNAM tiene un gran problema considerando la tendencia estadística del examen de este año.

En 2025, solo el 9% de los aspirantes a Medicina alcanzó más de 100 aciertos. En 2026, esa cifra llegó al 30%, de acuerdo con el análisis estadístico del Dr. Luis Ángel Maciel Barón.

Jesús Guzmán recordó exámenes de certificación que él mismo ha aplicado en los que la institución establece un observador para cada aspirante durante la prueba. “Volteas tantito y ya te quieren cerrar el examen“, dijo.

Sin embargo, reconoció que la infraestructura de la UNAM se enfrentaría a la necesidad de implementar a más de 100 mil observadores, lo cual no es viable; sin embargo, aseguró que esta situación tiene un problema de fondo en el sistema educativo.

“Esto es síntoma de un sistema educativo que premia más un acierto en vez de habilidades puntuales de resolución de problemas y, sobre todo, de saber aplicar los conocimientos. Una IA te puede decir las respuestas de un examen, pero cuando un egresado de medicina se enfrente a un paciente real, no creo que ChatGPT le pueda ayudar mucho“, remató.

UNAM toma medidas al respecto de las trampas en examen de admisión

Los trámites de inscripción y entrega de documentos para quienes fueron aceptados al primer ingreso de las licenciaturas de la UNAM quedaron suspendidos de manera provisional para el ciclo escolar 2026-2027/1, según anunció la institución el pasado fin de semana.

La UNAM explicó que la suspensión permanecerá vigente mientras una Comisión Técnica de expertas y expertos revisa el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

La institución informó que esta decisión busca salvaguardar la certeza de todas las personas que participaron en el proceso de admisión y garantizar que las actuaciones institucionales se desarrollen con pleno apego a la Legislación Universitaria.

Por otra parte, sigue vigente el ingreso de alumnos egresados del bachillerato universitario que tienen Pase Reglamentado.

Dicho sector deberá esperar a que reanude el proceso de inscripción e inicien las actividades académicas, cuyas fechas dará a conocer la universidad.

Al momento, no se ha anunciado si se anulará el proceso de selección de este año o si se tendrá que repetir el examen de admisión; sin embargo, diversos estudiantes convocaron a marchas para exigir lo siguiente:

Exigir transparencia en los resultados del examen de admisión a licenciatura de la UNAM 2026.

Solicitar la publicación de información que esclarezca dudas sobre los puntajes obtenidos.

En caso de no recibir respuesta, los aspirantes plantean solicitar el regreso de los exámenes presenciales y controlados para el próximo ciclo escolar.

La universidad señaló que las conclusiones y recomendaciones del grupo establecido serán presentadas en los próximos días para definir la continuidad del proceso. La UNAM informará en sus canales oficiales sobre las acciones a realizar sobre el ingreso al ciclo escolar.

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