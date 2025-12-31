Ataque armado en marisquería de Eje Central deja un muerto y un herido

GENERANDO AUDIO...

En un local en Eje Central, CDMX, asesinaron a un sujeto.Foto: Gettyimages

En la Ciudad de México (CDMX), un ataque directo dentro de una marisquería ubicada en Meave y Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro Histórico, dejó como saldo un hombre muerto y otro más herido.

¿Qué se sabe del ataque en Eje Central?

Los primeros reportes señalan que los hechos ocurrieron en el cruce de Meave y Eje Central, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde un sujeto armado se acercó y disparó contra un hombre, dueño de la marisquería, quien perdió la vida en el lugar. Su medio hermano resultó lesionado.

El dueño del restaurante “Aguachilango” es Alfredo Pérez, indicó el periodista Antonio Nieto. Tras la agresión, el responsable huyó acompañado de un cómplice a bordo de una motocicleta.

SSC-CDMX informa del asesinato

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la víctima presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza, dentro de un restaurante de pescados y mariscos. Añadió que, mediante un cerco virtual, ya se da seguimiento a la motocicleta involucrada.

“De acuerdo con los primeros reportes, las personas se encontraban en el sitio cuando un sujeto se acercó y de manera directa efectuó los disparos, por lo que a través de un cerco virtual ya se da seguimiento a una motocicleta en la que posiblemente huyó el probable responsable”.

Del hecho tomó conocimiento el agente del Ministerio Público, quien ordenó la intervención de servicios periciales y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.