La casa se incendiaba: policías rescatan a mujer con síndrome de Down en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

En Iztapalapa rescataron a una mujer de un incendio.Foto: Gettyimages/Ilustrativa

En la Ciudad de México (CDMX), una mujer con síndrome de Down fue rescatada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante un incendio registrado al interior de una vivienda en la alcaldía Iztapalapa, donde las llamas pusieron en riesgo a vecinos de la zona.

¿Qué se sabe del rescate en Iztapalapa?

El hecho ocurrió el domingo 25 de enero, luego de que operadores del C2 Oriente detectaron una columna de humo que salía de un inmueble ubicado en las calles Nicolás Leblanc y Samuel F. B. Morse. Al lugar acudieron policías, quienes confirmaron la emergencia, informó la SSC-CDMX.

Ante el riesgo, los elementos acordonaron la zona y desalojaron a personas de domicilios cercanos. En el sitio, la dueña de la vivienda informó que dentro del inmueble se encontraba una mujer con síndrome de Down que no respondía a los llamados.

Los policías rodearon la casa y, desde una ventana, observaron a la mujer en estado de nerviosismo. Le hicieron señas para tranquilizarla y le indicaron que se acercara para poder sacarla del lugar. Con apoyo de un ciudadano, un oficial logró cargarla desde el exterior y ponerla a salvo, lejos del fuego.

Una vez fuera, la mujer recibió atención en el lugar. Paramédicos de Protección Civil la valoraron tras presentar una crisis neuroconversiva; fue estabilizada sin necesidad de traslado hospitalario y permaneció bajo observación hasta que llegaron sus familiares.

Más tarde, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México sofocó el incendio, evitó que se propagara a otras viviendas y realizó labores de enfriamiento para evaluar los daños en el inmueble.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.